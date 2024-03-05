Проблемы в работе КПП могут возникнуть на границе Казахстана и Кыргызстана

По данным Пограничной службы ГКНБ КР, в связи с ремонтно-восстановительными работами по профилактике сетей ОАО «Кыргызтелеком» 6 марта с 9:00 до 14:00 на КПП «Ак-Тилек — автодорожный» возможны временные перерывы в пропуске лиц, транспортных средств и грузов.