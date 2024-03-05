Проблемы в работе КПП могут возникнуть на границе Казахстана и Кыргызстана

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек-автодорожный» на кыргызско-казахстанском участке госграницы ожидаются пропускные ограничения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
По данным Пограничной службы ГКНБ КР, в связи с ремонтно-восстановительными работами по профилактике сетей ОАО «Кыргызтелеком» 6 марта с 9:00 до 14:00 на КПП «Ак-Тилек — автодорожный» возможны временные перерывы в пропуске лиц, транспортных средств и грузов.
Другие пограничные переходы — «Ак-Жол-автодорожный», «Токмок-автодорожный», «Кен-Булун-автодорожный», «Чалдыбар-автодорожный»; «Чон-Капка-автодорожный» функционируют в штатном режиме.
Граждан, пересекающих госграницу, просят заранее планировать время и маршруты движения.