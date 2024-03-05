Электронные «дозволы» о прохождении техосмотра начнут выдать в Беларуси в апреле

Электронные разрешения о прохождении техосмотра начнут выдать в Беларуси в апреле-мае 2024 года, пишет Sputnik со ссылкой на начальника управления организации гостехосмотра УП «Белтехосмотр» Михаила Михаловского. Отмечается, что эту процедуру планировали запустить в январе 2024-го, но не успели доработать программное обеспечение.