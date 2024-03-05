Рамазан-2024: как поститься, восполнить пропущенные дни Оразы и делать пожертвования

Фитр-садака можно отдавать в мечети, которые организуют программы помощи и благотворительные акции во время Рамазана. Также ее можно выплачивать бедным, нуждающимся в пище, воде, медицинской помощи и другой поддержке. Мусульмане должны выплачивать фитр-садака тем, кто не находится в собственном обеспечении, то есть ее нельзя выплачивать ни родителям, ни супругам, ни детям. Также фитр-садака нельзя выплачивать состоятельным людям или детям, у которых обеспеченные родители.