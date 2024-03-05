Рамазан-2024: как поститься, восполнить пропущенные дни Оразы и делать пожертвования

АЛМАТЫ, 5 мар — Sputnik. В этом году пост в месяц Рамазан начнется 11 марта и продолжится до 9 апреля, по данным Духовного управления мусульман Казахстана.
Рамадан-2024: расписание постов и молитв, размер фитр-садака
Летоисчисление у мусульман ведется от Хиджры (16 июля 622 года), когда пророк Мухаммед и его первые последователи переселились из Мекки в Медину.
Поскольку мусульманские праздники основаны на лунном цикле, даты религиозных праздников могут меняться в зависимости от новолуния.
О месяце Рамазан.
Рамазан (Рамадан) — это девятый месяц в исламском календаре, который основан на лунном цикле. Он начинается с восхода луны и длится 29 или 30 дней, в зависимости от видимых фаз луны.
История этого священного месяца связана с откровениями Корана пророку Мухаммеду. Согласно исламским преданиям, в 610 году в Ночь предопределения пророку Мухаммеду были ниспосланы первые суры Корана. Это произошло, когда пророк находился в пещере Хира под Меккой, где он часто уединялся для религиозных бдений.
Месяц Рамазан считается одним из самых священных и особых периодов в мусульманском календаре. Одна из главных практик во время Рамазана — это Ораза, или пост.
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С рассвета до заката мусульмане воздерживаются от еды, питья, курения и других мирских удовольствий. Пост на протяжении месяца считается обязательным для здоровых взрослых мусульман. Об обязательности соблюдения поста в месяце Рамазан было сказано в Коране только во второй год переселения в Медину.
Также в этом месяце мусульмане уделяют особое внимание молитве и чтению Корана.
Рамазан — это также время щедрости и милосердия. В этот период мусульманам следует заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся, совершать добрые дела и делать пожертвования.
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Рамазан — время для самообладания, сдержанности и самосовершенствования. Во время этого месяца мусульмане стремятся контролировать свои поступки, слова, улучшать свои духовные качества.
Рамазан также время для общения с близкими и укрепления взаимоотношений.
Кто обязан держать Оразу и кому можно не поститься
В исламе соблюдать пост во время месяца Рамазана должны совершеннолетние люди, которые не имеют физических противопоказаний и находятся в здравом уме. Пост — один из пяти обязательных столпов ислама.
Если соблюдение поста влечет какие-либо негативные последствия, можно не поститься:
детям;
старикам и тем, кто физически неспособен соблюдать пост;
путникам;
беременным и кормящим женщинам;
женщинам во время менструации или после родов;
больным и недееспособным людям. Людям с хроническими болезнями лучше проконсультироваться с врачом.
Все они приостанавливают пост, но держать оразу за пропущенные дни можно в другое время, когда не будет препятствий для соблюдения поста.
Как правильно поститься и питаться в Рамазан
В исламе пост во время месяца Рамазана начинается с ясного намерения верующего соблюдать пост в течение этого священного месяца. Это называется намерением поста — ниет.
Намерение играет важную роль в исламе, поскольку духовные действия и обряды мусульманского культа обычно начинаются с намерения выполнить их ради Аллаха. Это является обязательным условием для соблюдения поста, и человек может произнести намерение как в своих мыслях, так и вслух, если желает.
В течение месяца Рамазана правоверные мусульмане в дневное время воздерживаются от пищи и питья.
Пищу едят перед утренней молитвой до рассвета. Этот утренний прием пищи называется сухур и вечерний прием пищи — ауызашар (ифтар).
Постящимся рекомендуется не пропускать сухур. Во время утреннего приема пищи следует отдавать предпочтение продуктам богатые протеином, кисломолочным продуктам, легким завтракам. Важно не переедать, чтобы избежать ухудшения самочувствия и исключать из рациона сладости, пряности, которые могут вызвать жажду.
Прием пищи (сухур) нужно завершить за 10 минут до начала утренней молитвы — Тан намазы (Фаджр).
После заката для разговенья нужно выпить воды или съесть финики. Затем верующие совершают вечерний намаз — Ақшам (Магриб).
За это время организм успевает подготовиться к приему пищи, который лучше начинать с салатов и легких супов. Главное правило — не переедать, поскольку это плохо отразиться на здоровье постящегося.
Воду правильнее всего пить порционно между сухуром и ауызашаром.
Что нельзя делать во время Рамазана
Постящимся во время Рамазана запрещается есть и пить с рассвета до заката.
Мусульмане воздерживаются от курения и употребления алкоголя во время Рамазана.
В этот месяц также важно воздерживаться от негативных поступков, включая ложь, клевету, злопамятство.
Пост нарушают:
употребление пищи и напитков;
курение, вдыхание дыма сознательно;
интимные отношения;
употребление лекарств, назальных капель в нос;
проглатывание зубной пасты;
эндоскопическое исследование;
клизма;
уколы;
потеря сознания;
«женские» дни.
Рамазан — это время духовного очищения, самоотречения, и приближения к Аллаху для мусульман. Этот месяц напоминает о важности сострадания, благотворительности и духовной рефлексии в жизни каждого верующего.
Как восполнить пропущенные дни Оразы
Верующие могут пропускать несколько дней поста по болезни, по причине путешествия, женщины — в связи с началом цикла.
Пропущенные дни Оразы нужно восполнить начиная со второго дня месяца Шавваль, следующего за Рамазаном, до следующего Рамазана.
Мусульмане могут восполнять пропущенные дни сразу после окончания Ораза айт или делать перерывы, постясь по одному дню до наступления следующего Рамазана.
Имеющиеся долги по посту можно возмещать в любое время года, за исключением праздников Ораза айт, Курбан айт и последующих трех дней.
Время сухура и ауызашара будет соответствовать времени утреннего намаза (фаджр) и вечернего намаза (магриб) в определенном городе.
Таравих намаз.
Также в течение Рамазана мусульманам следует уделять особое внимание к молитвам и чтению Корана. Кроме пяти обязательных молитв в день, во время месяца Рамазан мусульмане исполняют особый вид намаза — Таравих. Это дополнительная ночная молитва, которая совершается коллективно после ночного намаза Куптан (Иша) в течение всего месяца.
Во время Таравих верующие собираются в мечетях или домах вместе с близкими.
Таравих в переводе от арабского означает «отдых». То есть после каждых четырех ракаатов намаза верующие сидя отдыхают, восхваляя Всевышнего или слушая назидания имама. Таравих также считается временем для чтения и размышления о Коране.
Фитр-садака
Благотворительность играет значительную роль во время месяца Рамазана для мусульман.
Одним из обязательных пожертвований (закят) для мусульман является фитр-садака. Он призван помочь нуждающимся, чтобы они тоже могли насладиться праздником, священным месяцем Рамазан. В этом году Духовное управление мусульман Казахстана утвердило размер пожертвования фитр-садака на уровне 640 тенге из расчета средней цены двух килограммов муки по стране.
Фитр-садака нужно выплатить до наступления праздничного Айт-намаза. Глава семьи должен отдать фитр-садака за каждого члена семьи, в том числе за детей, не достигших совершеннолетия.
Фитр-садака можно отдавать в мечети, которые организуют программы помощи и благотворительные акции во время Рамазана. Также ее можно выплачивать бедным, нуждающимся в пище, воде, медицинской помощи и другой поддержке. Мусульмане должны выплачивать фитр-садака тем, кто не находится в собственном обеспечении, то есть ее нельзя выплачивать ни родителям, ни супругам, ни детям. Также фитр-садака нельзя выплачивать состоятельным людям или детям, у которых обеспеченные родители.
Кроме того, во время Рамазана мусульманам рекомендуется помимо фитр-садака заниматься благотворительностью. Мусульмане могут активно помогать своим соседям и родственникам, малоимущим семьям. Помощь беженцам, жертвам стихийных бедствий и тем, кто нуждается в поддержке, также считается актом милосердия.
Во время Рамазана многие мечети и благотворительные организации организуют раздачу еды постящимся. Особенно это важно для тех, у кого нет возможности приготовить себе еду.
Ночь предопределения
Ночь предопределения, известная также как Лайлят аль-Кадр, Кадыр тун, является одним из наиболее значимых событий во время Рамазана. Это особая ночь, которая приходится на последние десять дней этого месяца, хотя точная дата неизвестна. Некоторые источники указывают, что она приходится на 27-е число Рамазана.
Исламские ученые считают, что мудрость отсутствия точной даты наступления важной ночи заключается в том, чтобы правоверные молились усердно Всевышнему все последние десять ночей Рамазана, а не полагались только на эту ночь.
Согласно приметам, в Кадыр тун стоит безоблачная погода, не бывает ни особо холодно, ни жарко, всю ночь до рассвета не падают звезды и метеориты, а Луна светит ясно.
В этом году Духовное управление мусульман Казахстана пришло к выводу, что священная ночь Предопределения приходится на ночь с 5 на 6 апреля.
В Ночь могущества и предопределения пророку Мухаммеду были ниспосланы первые суры священного Корана.
«Кадр» в переводе с арабского языка имеет несколько значений — величие, почет, достоинство. Также в эту ночь определяется жизнь и смерть человека, его ризык — пропитание, вершится судьба на весь следующий год и поэтому ее называют Ночь предопределения.
Кадыр тун считается ночью, когда духовные возможности умножаются во много раз. Это время, когда верующие обращаются к молитвам, чтению Корана и совершению добрых дел в надежде получить благословение и прощение от Аллаха. Мусульмане верят, что все добрые дела, совершенные в эту ночь, умножаются. Поэтому верующие проводят эту ночь в молитве, чтении Корана и совершении милостыни.
Праздник Ораза айт
Окончание месяца Рамазан и поста отмечается вторым по значению из мусульманских праздников — праздником разговенья Ораза айт (Рамазан-байрам).
Празднование Ораза айт берет свое начало с 624 года, еще со времен пророка Мухаммеда.
После Айт-намаза строгие ограничения снимаются, и на стол можно ставить любимые яства и разделить этот праздник с ближними.
Ораза айт — праздник прощения и помощи нуждающимся. В эти дни верующие должны размышлять о духовных ценностях.
В этот день мусульмане в мечети совершают праздничную молитву — Айт-намаз. За молитвой следуют праздничная трапеза и раздача милостыни бедным.
По данным Духовного управления мусульман Казахстана, праздник Ораза айт в этом году приходится на 10 апреля.
Дополнительный пост после месяца Рамазан
После окончания Рамазана мусульмане могут дополнительно поститься еще шесть дней в следующем месяце, который называется Шавваль. Пост в месяц Шавваль можно начать после праздника Ораза айт. В этом году это число выпадает на 11 апреля.
Дополнительные дни поста в месяце Шавваль являются не обязательными, а добровольными.
Считается, что тот, кто дополнительно постился эти шесть дней, будет подобен тому, кто постился весь год и получит награду, равную ежедневному посту в течение года. Дополнительный пост в месяц Шавваль дозволено держать до восстановления пропущенных дней оразы.
Пост в Шавваль можно держать как непрерывно, так и с интервалами.