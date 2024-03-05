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Туманы и отсутствие осадков ожидаются в Беларуси в среду

Днём воздух прогреется до пяти градусов выше нуля, но в ночное время возможно ощутимое похолодание в отдельных областях.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Туманная и преимущественно без осадков погода ожидается в республике в предстоящую среду, 6 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, серьезных осадков в этот день, как заверили специалисты, не ожидается.

В ночное и утреннее время на отдельных участках может наблюдаться туман, но он будет слабым. При этом ветер будет северо-восточный 4−9 м/с, местами его порывы порывы могут достигать 14 м/с.

Столбики термометров ночью опустятся до отметки −5..+1 градусов, но уже в дневное время воздух прогреется до −1..+5 градусов. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах ночная температура может достигать −6..-8 градусов.