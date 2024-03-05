В Москве отремонтируют диагностическую лабораторию в ГКБ № 15 им. Филатова

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Столичный комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) утвердил проектную документацию для капитального ремонта лаборатории радиоизотопной диагностики главного корпуса ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ» в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщил председатель комитета Иван Щербаков.