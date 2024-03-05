В Москве отремонтируют диагностическую лабораторию в ГКБ № 15 им. Филатова

«В рамках проекта обновят отделку потолков, стен, полов с использованием свинцовых листов и баритобетона в качестве вспомогательной защиты от излучения. А также заменят перегородки, оконные и дверные блоки, установят рентгенозащитные металлическое двери», — сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба Москомэкспертизы.
Отмечается, что ремонтные работы будут проводиться в изолированной части третьего этажа в лаборатории главного корпуса городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова по адресу: улица Вешняковская, дом 23. В составе лаборатории расположены блоки радионуклидного обеспечения, радионуклидной диагностики (исследований in vivo) и общих помещений.
«Помимо ремонтных работ, предусмотрена установка дополнительного медицинского оборудования для обеспечения безопасной работы с открытым радионуклидным источником. Для создания безбарьерной среды для маломобильных граждан специалисты обновят тактильные и визуальные средства информации, дверные полотна и поручни», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, в ходе ремонта будут модернизированы инженерные коммуникации: системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования.