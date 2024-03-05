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Какой сегодня праздник: 6 марта

Этот день является 66-м в григорианском календаре, который был введен в 1582 году взамен юлианского. До конца года остается 300 дней.
Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 6 марта

Во многих странах мира сегодня отмечают Международный день зубного врача (International Dentist Day). Праздник создан для того, чтобы обратить внимание общественности на здоровье зубов, привить культуру регулярных осмотров и повысить престиж профессии зубного врача. Дата связана с одним из самых известных изобретений в зубном деле: 6 марта 1790 года стоматолог из Вашингтона Джон Гринвуд изобрел стоматологический бор. Первый стоматологический бор представлял собой тяжелую бормашину с ножным приводом, в качестве которого Гринвуд использовал колесо прялки. Электрическая бормашина появилась только в 1907 году.

У любителей и ценителей гастрономических изысков существует свой праздник. Всероссийский день гурмана отмечается ежегодно 6 марта. Он носит неофициальный характер. В этот день готовят любимые блюда, приглашают к столу тех, с кем приятно разделить пиршество.

Также сегодня Европейский день праведников — день памяти, установленный Европейским парламентом, чтобы почтить память людей, выступивших против тоталитаризма и преступлений против человечности. Этот праздник отмечается с 2013 года. Понятие праведности среди народов было введено законом о создании Яд ва-Шем, официальным мемориалом Израиля жертвам Холокоста. Первоначально оно относилось к неевреям, которые спасали евреев от нацистов во время Холокоста, рискуя своей жизнью. Немецкий промышленник Оскар Шиндлер, пожалуй, самый яркий пример, но список праведников включает в себя более 25 000 человек из 49 стран. Этот праздник отдает дань уважения тем, кто спас жизни во время Холокоста и других массовых убийств, геноцидов и преступлений против человечности в XX и XXI веках.

Также сегодня День возвращения Синей птицы. Сегодня ее может увидеть каждый — эту синюю птицу счастья, манящий идеал, воплощение радужных надежд и лучших стремлений. Оглянитесь вокруг, она совсем близко — рукой подать. Вопреки расхожим представлениям, не стоит хватать ее за хвост загребущими ручками. Синей птицей нужно любоваться и восхищаться, запоминая каждую мельчайшую черточку ее облика. И тогда она всегда будет вашей верной, надежной, приносящей удачу спутницей.

В США сегодня отмечают Национальный день замороженных пищевых продуктов. Празднуется он ежегодно 6 марта — именно в этот день в 1930 году в Спрингфилде начала продаваться первая замороженная пища. Революцию в пищевой промышленности произвел Кларенс Бердсай.

Исторические события 6 марта в мире

1521-й — кругосветная экспедиция Магеллана открыла три самых южных острова из группы Марианских;

1902-й — основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид);

1919-й — принята первая конституция Украины;

1938-й — в Лондоне троллейбусы пришли на смену трамваям;

1975-й — выполнил свой первый полет советский среднемагистральный пассажирский самолет Як-42.

Исторические события 6 марта в Казахстане

1917-й — всем участникам восстания 1916 года объявлена амнистия. Февральская революция была встречена в Казахстане с восторгом.

1992-й — состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Арабской Республикой Египет.

2009-й — в поселке Шамалган Алматинской области открыт первый в стране комплекс по выращиванию, хранению и переработке фруктов с применением современных германских и голландских технологий.

Дни рождения знаменитостей 6 марта в мире

В 1475 году родился Микеланджело — итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения;

в 1913 году родился Александр Покрышкин — советский летчик-ас. Сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 в группе. Маршал авиации (1972). Первый трижды Герой Советского Союза (1943, 1944, 1944);

в 1936 году родилась Эльмира Жерздева — советская и российская певица. Заслуженная артистка Российской Федерации (1992);

в 1934 году родился Михаил Жванецкий советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих произведений;

в 1937 году родилась Валентина Терешкова — советский космонавт № 6, 10-й космонавт мира, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза (1963).

в 1972 году родился Шакил О’Нил — выдающийся американский баскетболист, а также актер.

Кто родился 6 марта в Казахстане

В 1953 году родился Хайрулла Жигитаев — директор Восточно-Казахстанского областного центра крови;

в 1977 году родился Жанат Тусупбеков — президент Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан.

День смерти знаменитостей 6 марта в мире

В 1932 году умер Джон Филип — композитор и дирижер, «король марша»;

в 1975 году умер Ефим Копелян советский актер театра и кино, Народный артист СССР;

в 2009 году умер Анри Пуссер — бельгийский композитор, один из пионеров электронной музыки;

в 2010 году умер Марк Линкус — американский музыкант, автор и исполнитель песен, лидер Sparklehorse;

В 2013 году умер Андрей Панин — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России;

в 2016 году умерла Нэнси Рейган — американская актриса, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана.

6 марта в православном календаре

Православная церковь вспоминает преподобного Тимофея Олимпийского (в Символех) пустынника. Дой­дя до выс­ших сту­пе­ней ду­хов­но­го со­вер­шен­ства, он по­лу­чил от Бо­га дар ис­це­ле­ния бо­лез­ней и из­гна­ния нечи­стых ду­хов. Мно­го лет пре­по­доб­ный про­вел в от­шель­ни­че­стве, ски­та­ясь по пу­сты­ням, го­рам и ле­сам, день и ночь воз­но­ся мо­лит­вы к Гос­по­ду Бо­гу. Скон­чал­ся он в глу­бо­кой ста­ро­сти, в 795 го­ду.

День ангела

Сегодня День ангела празднуют Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.