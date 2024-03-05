Какой сегодня праздник: 6 марта

Что интересного произошло 6 марта
Во многих странах мира сегодня отмечают Международный день зубного врача (International Dentist Day). Праздник создан для того, чтобы обратить внимание общественности на здоровье зубов, привить культуру регулярных осмотров и повысить престиж профессии зубного врача. Дата связана с одним из самых известных изобретений в зубном деле: 6 марта 1790 года стоматолог из Вашингтона Джон Гринвуд изобрел стоматологический бор. Первый стоматологический бор представлял собой тяжелую бормашину с ножным приводом, в качестве которого Гринвуд использовал колесо прялки. Электрическая бормашина появилась только в 1907 году.
У любителей и ценителей гастрономических изысков существует свой праздник. Всероссийский день гурмана отмечается ежегодно 6 марта. Он носит неофициальный характер. В этот день готовят любимые блюда, приглашают к столу тех, с кем приятно разделить пиршество.
Также сегодня Европейский день праведников — день памяти, установленный Европейским парламентом, чтобы почтить память людей, выступивших против тоталитаризма и преступлений против человечности. Этот праздник отмечается с 2013 года. Понятие праведности среди народов было введено законом о создании Яд ва-Шем, официальным мемориалом Израиля жертвам Холокоста. Первоначально оно относилось к неевреям, которые спасали евреев от нацистов во время Холокоста, рискуя своей жизнью. Немецкий промышленник Оскар Шиндлер, пожалуй, самый яркий пример, но список праведников включает в себя более 25 000 человек из 49 стран. Этот праздник отдает дань уважения тем, кто спас жизни во время Холокоста и других массовых убийств, геноцидов и преступлений против человечности в XX и XXI веках.
Также сегодня День возвращения Синей птицы. Сегодня ее может увидеть каждый — эту синюю птицу счастья, манящий идеал, воплощение радужных надежд и лучших стремлений. Оглянитесь вокруг, она совсем близко — рукой подать. Вопреки расхожим представлениям, не стоит хватать ее за хвост загребущими ручками. Синей птицей нужно любоваться и восхищаться, запоминая каждую мельчайшую черточку ее облика. И тогда она всегда будет вашей верной, надежной, приносящей удачу спутницей.
В США сегодня отмечают Национальный день замороженных пищевых продуктов. Празднуется он ежегодно 6 марта — именно в этот день в 1930 году в Спрингфилде начала продаваться первая замороженная пища. Революцию в пищевой промышленности произвел Кларенс Бердсай.
Исторические события 6 марта в мире
1521-й — кругосветная экспедиция Магеллана открыла три самых южных острова из группы Марианских;
1902-й — основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид);
1919-й — принята первая конституция Украины;
1938-й — в Лондоне троллейбусы пришли на смену трамваям;
1975-й — выполнил свой первый полет советский среднемагистральный пассажирский самолет Як-42.
Исторические события 6 марта в Казахстане
1917-й — всем участникам восстания 1916 года объявлена амнистия. Февральская революция была встречена в Казахстане с восторгом.
1992-й — состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Арабской Республикой Египет.
2009-й — в поселке Шамалган Алматинской области открыт первый в стране комплекс по выращиванию, хранению и переработке фруктов с применением современных германских и голландских технологий.
Дни рождения знаменитостей 6 марта в мире
В 1475 году родился Микеланджело — итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения;
в 1913 году родился Александр Покрышкин — советский летчик-ас. Сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 в группе. Маршал авиации (1972). Первый трижды Герой Советского Союза (1943, 1944, 1944);
в 1936 году родилась Эльмира Жерздева — советская и российская певица. Заслуженная артистка Российской Федерации (1992);
в 1934 году родился Михаил Жванецкий советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих произведений;
в 1937 году родилась Валентина Терешкова — советский космонавт № 6, 10-й космонавт мира, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза (1963).
в 1972 году родился Шакил О’Нил — выдающийся американский баскетболист, а также актер.
Кто родился 6 марта в Казахстане
В 1953 году родился Хайрулла Жигитаев — директор Восточно-Казахстанского областного центра крови;
в 1977 году родился Жанат Тусупбеков — президент Федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан.
День смерти знаменитостей 6 марта в мире
В 1932 году умер Джон Филип — композитор и дирижер, «король марша»;
в 1975 году умер Ефим Копелян советский актер театра и кино, Народный артист СССР;
в 2009 году умер Анри Пуссер — бельгийский композитор, один из пионеров электронной музыки;
в 2010 году умер Марк Линкус — американский музыкант, автор и исполнитель песен, лидер Sparklehorse;
В 2013 году умер Андрей Панин — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России;
в 2016 году умерла Нэнси Рейган — американская актриса, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана.
6 марта в православном календаре
Православная церковь вспоминает преподобного Тимофея Олимпийского (в Символех) пустынника. Дойдя до высших ступеней духовного совершенства, он получил от Бога дар исцеления болезней и изгнания нечистых духов. Много лет преподобный провел в отшельничестве, скитаясь по пустыням, горам и лесам, день и ночь вознося молитвы к Господу Богу. Скончался он в глубокой старости, в 795 году.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.