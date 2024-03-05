Какой сегодня праздник: 6 марта

Также сегодня Европейский день праведников — день памяти, установленный Европейским парламентом, чтобы почтить память людей, выступивших против тоталитаризма и преступлений против человечности. Этот праздник отмечается с 2013 года. Понятие праведности среди народов было введено законом о создании Яд ва-Шем, официальным мемориалом Израиля жертвам Холокоста. Первоначально оно относилось к неевреям, которые спасали евреев от нацистов во время Холокоста, рискуя своей жизнью. Немецкий промышленник Оскар Шиндлер, пожалуй, самый яркий пример, но список праведников включает в себя более 25 000 человек из 49 стран. Этот праздник отдает дань уважения тем, кто спас жизни во время Холокоста и других массовых убийств, геноцидов и преступлений против человечности в XX и XXI веках.