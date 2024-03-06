Луковица есть, а тюльпана в ней нет: калининградские производители цветов рассказали о проблемах отрасли и ценах к 8 Марта

Калининградские производители тюльпанов, которые в прошлые годы выращивали к весенним праздникам более 10 млн тюльпанов, в 2024-м терпят колоссальные убытки. Об этом пишет «РБК — Калининград» во вторник, 5 марта.
Луковицы тюльпанов попали в антироссийский санкционный список. Теперь, чтобы доставить машину с посадочным материалом приходится платить не 3 тыс. евро, а в пять раз больше.
«Всё очень сильно возросло. Самая большая проблема заключается в том, что раньше мы с голландскими луковицами работали в условиях претензионного характера. То есть, например, мы же практически покупаем кота в мешке — не видим, что покупаем. И раньше мы вели с европейскими поставщиками претензионные работы. Сейчас, к сожалению, поставщики отправляют товар, а что из него вырастет, угадать очень сложно», — рассказала коммерческий директор питомника «Калинково» Елена Мальцева.
Все калининградские хозяйства в этом году столкнулись с одной и той же проблемой: луковицы не проросли, оказавшись пустышками. Это скажется на стоимости цветов для потребителей. На оптовом рынке цена одного тюльпана — 65 рублей.