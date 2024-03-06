Луковица есть, а тюльпана в ней нет: калининградские производители цветов рассказали о проблемах отрасли и ценах к 8 Марта

«Всё очень сильно возросло. Самая большая проблема заключается в том, что раньше мы с голландскими луковицами работали в условиях претензионного характера. То есть, например, мы же практически покупаем кота в мешке — не видим, что покупаем. И раньше мы вели с европейскими поставщиками претензионные работы. Сейчас, к сожалению, поставщики отправляют товар, а что из него вырастет, угадать очень сложно», — рассказала коммерческий директор питомника «Калинково» Елена Мальцева.