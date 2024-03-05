Более 15 тысяч роз планируется высадить в Минске

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Нынешней весной в столице Беларуси планируют высадить более 15 тысяч роз, выращенных Минским парниково-тепличным комбинатом, сообщила заместитель гендиректора Минскзеленстроя Екатерина Короткина.
«Кроме этого, в этом году упор будет сделан на красиво цветущие кустарники — это гортензии и некоторые новые виды кустарников. Будем наблюдать, как они будут себя вести в городских условиях», — цитирует Короткину БелТА.
В парках и скверах, по ее словам, появятся деревья вишни, сливы, миндаля, которым присуще пышное и красивое цветение.
Также в столице пройдет месячник (с 11 марта до 20 апреля), во время которого планируется высадить 1,5 тысячи деревьев и 20 тысяч кустарников. Помимо этого, весной, по планам Минскзеленстроя, в городе хотят высадить еще примерно 11 тысяч деревьев и более 100 тысяч кустарников.
«Это кустарники как лиственные, так и хвойные. В первую очередь это посадка вдоль улично-дорожной сети ясеней — это те деревья, которые наиболее устойчивы к антропогенной и солевой нагрузке», — пояснила Короткина.