Более 15 тысяч роз планируется высадить в Минске

Также в столице пройдет месячник (с 11 марта до 20 апреля), во время которого планируется высадить 1,5 тысячи деревьев и 20 тысяч кустарников. Помимо этого, весной, по планам Минскзеленстроя, в городе хотят высадить еще примерно 11 тысяч деревьев и более 100 тысяч кустарников.