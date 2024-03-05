Верховный муфтий Казахстана призвал бизнес снизить цены на продукты

Он призвал казахстанцев внести свой вклад в такие благотворительные акции, как «Рамазан қоржыны», «Рамазан сыйы», «Рамазан тәттісі» «Жомарт жұма»
«Призываю предпринимателей максимально снижать цены на социально важные продукты питания. Хотим подчеркнуть, что поминальные обеды, которые, возможно, совпадут с постом, желательно проводить во время вечернего разговения», — сказал Наурызбай кажы Таганулы на пресс-конференции по случаю предстоящего священного месяца Рамазан.
Верховный муфтий Казахстана отметил, что благим делом является и предоставление меню блюд в заведениях общественного питания по доступным ценам..
«Мы также выражаем пожелание, чтобы в магазинах не продавались алкогольные напитки. Призываю вас внести небольшой вклад в строительство таких важных зданий, как школы, мечети, медресе, детские сады и спортивные комплексы, которые строятся на общее благо народа», — сказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана.
Священный месяц Рамазан в этом году начнётся 11 марта. Ночь с 5 на 6 апреля будет священной ночью Предопределения. 10 апреля — праздник Ораза айт.
На заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 640 тенге из расчёта средней цены двух килограммов муки.