Верховный муфтий Казахстана призвал бизнес снизить цены на продукты

«Мы также выражаем пожелание, чтобы в магазинах не продавались алкогольные напитки. Призываю вас внести небольшой вклад в строительство таких важных зданий, как школы, мечети, медресе, детские сады и спортивные комплексы, которые строятся на общее благо народа», — сказал председатель Духовного управления мусульман Казахстана.