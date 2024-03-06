Какой сегодня праздник: 6 марта

Еще это День забавных фактов об именах. Кстати, самое популярное в мире женское имя — Анна. Его носят почти 100 миллионов женщин. А вот факт еще интереснее: индеец племени квакиутль, беря деньги в долг, может оставить в залог свое имя. Пока он не возвратит долг, к нему никто не обратится по имени.