Какой сегодня праздник: 6 марта

Что празднуют в мире
Планета отмечает Международный день зубного врача. Выбором даты празднования послужило событие 1790 года, когда американский дантист Джон Гринвуд изобрел машину для препарирования твердых тканей зубов — стоматологический бор.
Еще это День забавных фактов об именах. Кстати, самое популярное в мире женское имя — Анна. Его носят почти 100 миллионов женщин. А вот факт еще интереснее: индеец племени квакиутль, беря деньги в долг, может оставить в залог свое имя. Пока он не возвратит долг, к нему никто не обратится по имени.
Также в этот день отмечают Дeнь вoзвpaщeния Cинeй птицы, Вcepoccийcкий дeнь гуpмaнa, Дeнь бopьбы c миpoвoй бeзpaбoтицeй, Вceмиpный дeнь пpaвoпиcaния. Имeнины у Oльги, Гeopгия, Гpигopия, Aлeкcaндpa, Ивaнa, Пaвлa, Кoнcтaнтинa, Тимoфeя, Дaниилa, Зaxapa, Евcтaфия.
Знаменательные события
В 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл в Тихом океане остров Гуам.
В 1853 году в Венеции в театре «Ла Фениче» прошла премьера оперы итальянского композитора Джузеппе Верди «Травиата».
В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффманн изобрел аспирин (с латыни: «а» — ацетил, «speria» — таволга — трава, из которой получили салициловую кислоту).
В 1902 году братья Падрос и Хулиан Паласиосы открыли в Мадриде футбольный клуб «Реал». Ныне — один из самых титулованных клубов в испанском футболе.
Кто родился
6 марта 1475 года родился итальянский скульптор и живописец, признанный гений эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, подаривший миру величайшие произведения искусства: фрески Сикстинской капеллы, статую «Давид», скульптуру «Оплакивание Христа».
В 1909 году на свет появился талантливый польский поэт и афорист Станислав Ежи Лец — «продолжатель» мыслей Эзопа, Рабле и Гоголя, покоривший публику тонкой сатирой. «Непричесанные мысли» Ежи Леца цитируют даже президенты.
В 1927 году родился колумбийский писатель, мастер мировой прозы ХХ века Габриель Гарсиа Маркес, создавший новый литературный жанр — магический реализм. Его знаменитый роман «Сто лет одиночества» считается энциклопедией человеческой жизни и любви.
Также 6 марта родились первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, певица Татьяна Буланова, французская актриса Лейла Бехти.