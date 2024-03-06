Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 6 марта, который называют Весновей

По традиции, день принято проводить в компании родственников, родных, а также друзей. Допускается организовать застолье. Кроме того, следует запомнить сон, приснившийся в ночь с 5 на 6 марта. В том случае, если приснилось что-то романтическое, то в скором времени можно встретить любовь.