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Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 6 марта, который называют Весновей

Узнали приметы и запреты на 6 марта, когда празднуют Весновей.
Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 марта 2024 года вспоминает святого Тимофея. В народе отмечают Тимофеев день. Есть еще одно название — Весновей. Считалось, в указанный день весна вступала в свои права.

Что нельзя делать 6 марта

Запрещено пересаживать растения, так как они могут не прижиться и погибнуть. Не рекомендуется употреблять алкоголь. Нельзя бросать уже начатые дела. Это может спровоцировать проблемы в других сферах. Не стоит ругаться, чтобы не привлечь внимание темных сил.

Что можно делать 6 марта

По традиции, день принято проводить в компании родственников, родных, а также друзей. Допускается организовать застолье. Кроме того, следует запомнить сон, приснившийся в ночь с 5 на 6 марта. В том случае, если приснилось что-то романтическое, то в скором времени можно встретить любовь.

Согласно приметам, прилетевшие ласточки обещают теплую погоду в скором времени. К слову, на потепление указывает и растаявший снег. А еще погода 6 марта говорила, какой окажется вся весна.