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Полонез из «Евгения Онегина» зазвучит вместо сирен в Петербурге

В Петербурге прозвучит полонез из «Евгения Онегина» вместо сирен 6 марта.
Источник: Комсомольская правда

В Петербурге состоится проверка систем оповещения 6 марта. Во время нее вместо привычной сирены зазвучит классическая музыка, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Нововведения решили провести из-за 225-летия со дня рождения русского поэта Александра Пушкина. Поэтому жители и гости Северной столицы смогут насладиться мелодией полонеза из оперы по его произведению «Евгений Онегин».

— При этом ровно 145 лет назад, в марте 1879 года, состоялась премьера оперы Петра Чайковского, — уточнили историческую подоплеку специалисты пресс-службы.

Напомним, что в среду проверку МЧС России собирается провести по всей стране. Кроме сирен будут прерваны эфиры телеканалов и радиостанций. На них в это время передадут специальную информацию, чтобы устранить в случае обнаружения неполадки.

МЧС