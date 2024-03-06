Полонез из «Евгения Онегина» зазвучит вместо сирен в Петербурге

В Петербурге состоится проверка систем оповещения 6 марта. Во время нее вместо привычной сирены зазвучит классическая музыка, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Нововведения решили провести из-за 225-летия со дня рождения русского поэта Александра Пушкина. Поэтому жители и гости Северной столицы смогут насладиться мелодией полонеза из оперы по его произведению «Евгений Онегин».
— При этом ровно 145 лет назад, в марте 1879 года, состоялась премьера оперы Петра Чайковского, — уточнили историческую подоплеку специалисты пресс-службы.
Напомним, что в среду проверку МЧС России собирается провести по всей стране. Кроме сирен будут прерваны эфиры телеканалов и радиостанций. На них в это время передадут специальную информацию, чтобы устранить в случае обнаружения неполадки.