Многодетная семья староверов из Уругвая переехала в Приморье. Об этом сообщает правительство края.
Супруги Чупровы последовали примеру родных и переселились в Приморский край вместе со своими четырьмя детьми.
«Уругвай — очень маленький. Земли мало, и она очень дорогая. Купить землю слишком дорого» — поделился Алексей Чупров.
В Приморье семья планирует приобрести участок и заниматься фермерством.
В правительстве региона отмечают, в Приморском крае реализуются меры поддержки соотечественников-старообрядцев. До конца года в регион приедут еще десять семей староверов, четыре — из штата Орегон, США. Заинтересовались переездом также канадцы. Они тоже будут заниматься фермерством.