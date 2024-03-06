Семья староверов из Уругвая переехала в Приморье

В правительстве региона отмечают, в Приморском крае реализуются меры поддержки соотечественников-старообрядцев. До конца года в регион приедут еще десять семей староверов, четыре — из штата Орегон, США. Заинтересовались переездом также канадцы. Они тоже будут заниматься фермерством.