Рядовой пенсионер в Молдове может выжить только в том случае, если ему помогают дети: Как питаются на 200 леев в неделю пожилые люди — подсчитано

Всем известно, что пенсионеры в Молдове в большинстве своем выживают. Пенсии стали нищенскими на фоне увеличения цен и тарифов и так и не индексированной адекватно пенсии. Добавьте к этому копеечные компенсации, снятие муниципальной поддержки за отопление (в Кишиневе), подорожание лекарств и медуслуг, не говоря уже о бешеном росте цен на продукты.
— Мы не живем, мы выживаем, — рассказывает знакомая пенсионерка, житель Кишинева Галина С. — У меня и у моих подруг пенсия составляет около 3000 леев. У всех стаж по 40 с лишним лет на крупном предприятии в Кишиневе. Я живу одна, мои подруги — кто с мужем инвалидом, кто тоже уже стал вдовой. Мне, можно сказать, повезло — у меня однокомнатная квартира. То есть, на коммуналку в целом уходит около 1500 тысяч леев. Еще где-то 700 леев уходит на лекарства, моющие средства, кота и другие необходимые нужды, больше всего, конечно, на лекарства. Остается около 800 леев на еду. Вы представляете, как можно прожить в наше время на 800 леев в месяц?!
Представили, посчитали, конечно, с помощью Светланы Ивановны, которая рассказала, как примерно она питается.
Итак, как пенсионеры растягивают 200 леев на неделю:
Геркулес 0,5 пачки на завтраки — 10 леев.
Супнабор куриный (на супы, 1 кг) — 18 леев.
Картофель 2 кг (на супы и на 1 ужин и 1 обед) — 18 леев.
Свекла на салатики и для борща — 2 кг — 14 леев.
Лук репчатый −1 кг — 7 леев.
Морковь — 0,5 кг — 5 леев.
Капуста (для борща и для тушения) 1,5 кг — 10 леев.
Хлеб — 3 булки — 18 леев.
Молоко (3 бутылки по литру) — 45 леев.
Подсолнечное масло (половина бутылки на неделю) — 12 леев.
Курица (бедра подешевле, 1 кг) — 45 леев.
Арнаутка (0,5 пачки) — 6 леев.
Рис (или булгур, или другая крупа — половина пачки) — примерно 10 леев.
Вот вам и 200 леев. Иногда «вместо» курицы Светлана Ивановна покупает салаку или шпроты (около 20 леев). Или берет только полкило курицы и немного салаки — она самая дешевая. А вместо крупы — не всегд вся уходит — килограмм яблок (9 леев). Еще подсолнечное масло иногда покупать не надо, тогда можно на рынке купить кусочек сливочного масла самого дешевого — 14 леев/100 гр.
Сыр, мясо, хек и конфеты ест только по праздникам, экономя жестко на чем-то другом. Да, еще мы не посчитали чай — не понимаем, как можно выкроить на него деньги. И много чего еще необходимого.
— Выживают те, кому могут помочь дети, — говорит пенсионерка. — Мой единственный сын погиб еще молодым. Муж умер. Я одна.
А таких, как Светлана Ивановна — сотни тысяч в Молдове.
Вот посадить бы наше правительство на месячишко на 800 леев на питание…