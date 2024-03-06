Рядовой пенсионер в Молдове может выжить только в том случае, если ему помогают дети: Как питаются на 200 леев в неделю пожилые люди — подсчитано

— Мы не живем, мы выживаем, — рассказывает знакомая пенсионерка, житель Кишинева Галина С. — У меня и у моих подруг пенсия составляет около 3000 леев. У всех стаж по 40 с лишним лет на крупном предприятии в Кишиневе. Я живу одна, мои подруги — кто с мужем инвалидом, кто тоже уже стал вдовой. Мне, можно сказать, повезло — у меня однокомнатная квартира. То есть, на коммуналку в целом уходит около 1500 тысяч леев. Еще где-то 700 леев уходит на лекарства, моющие средства, кота и другие необходимые нужды, больше всего, конечно, на лекарства. Остается около 800 леев на еду. Вы представляете, как можно прожить в наше время на 800 леев в месяц?!