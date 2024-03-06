До трех градусов тепла обещают синоптики Приморью 6 марта

В среду, 6 марта, Приморье окажется во власти высотной ложбины, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», на севере края возможен небольшой снег, умеренный до сильного ветер возьмет направление с запада, а температура воздуха составит −4…+3°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха −1…+1°C, в утренние часы −6…-8°C.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, со второй половины северо-западный умеренный. Температура воздуха 0…+2°С, в утренние часы −13…-15°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, с середины дня северо-западный умеренный. Температура воздуха +1…+3°C, в утренние часы −7…-9°C.