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В самой южной точке Камчатки прошло досрочное голосование на выборах президента РФ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 марта. /ТАСС/. Три человека в самой южной точке Камчатки — на мысе Лопатка — досрочно проголосовали на выборах президента России. До них члены участковой избирательной комиссии добирались на вертолете.
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя краевого избиркома Игорь Шамраев.

«Около 300 км пролетели члены нашей участковой избирательной комиссии, чтобы три человек могли проголосовать, потому что важен голос каждого. Голосовали у нас смотрители маяка и метеорологи. Как говорят сами работники, им очень приятно, что несмотря на их местоположение, возможность принять участие в выборах есть и у них», — сказал Шамраев.

Он напомнил, что обязательно соблюдается тайна голосования. Члены участковой избирательной комиссии берут с собой переносную урну для голосования, мобильную ширму и небольшой стол, чтобы сделать процесс голосования максимально комфортным.

На мысе Лопатка находятся погранзастава и метеостанция. Ранее основанные там поселения заброшены.