В самой южной точке Камчатки прошло досрочное голосование на выборах президента РФ

«Около 300 км пролетели члены нашей участковой избирательной комиссии, чтобы три человек могли проголосовать, потому что важен голос каждого. Голосовали у нас смотрители маяка и метеорологи. Как говорят сами работники, им очень приятно, что несмотря на их местоположение, возможность принять участие в выборах есть и у них», — сказал Шамраев.