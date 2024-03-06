Что произошло в Иркутске в ночь на 6 марта 2024 года: последние новости

В период с 26 февраля по 3 марта были проведены профилактические мероприятия на водоемах Иркутской области. В рамках программы «Безопасный лед» было осуществлено проверка 1274 мест для выхода на лед и проезда автомобилей, установлено 294 запрещающих знака, а также закрыто 52 несанкционированных прохода. За нарушение правил и проезд на лед без специально оборудованных дорог было привлечено к административной ответственности 31 водителя.
Книжный фестиваль «КнигаМарт-2024» пройдет в Иркутске при поддержке Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского и фонда НКО «Новый Альянс». Основная тема фестиваля — «Книга и место».
В рамках мероприятия запланирована торжественная церемония награждения победителей областного конкурса «Лучшая книга года — 2023».
В Иркутской области уже проведена вакцинация более 235 тысяч голов крупного рогатого скота от заразного узелкового дерматита, как сообщает пресс-служба правительства региона. Активные меры по предотвращению распространения заразного узелкового дерматита в регионе включают обширную вакцинацию животных на сельскохозяйственных предприятиях и в частных хозяйствах.