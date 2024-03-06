Что произошло в Иркутске в ночь на 6 марта 2024 года: последние новости

В период с 26 февраля по 3 марта были проведены профилактические мероприятия на водоемах Иркутской области. В рамках программы «Безопасный лед» было осуществлено проверка 1274 мест для выхода на лед и проезда автомобилей, установлено 294 запрещающих знака, а также закрыто 52 несанкционированных прохода. За нарушение правил и проезд на лед без специально оборудованных дорог было привлечено к административной ответственности 31 водителя.