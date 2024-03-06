Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 6 марта

В министерстве Хабаровского края начали проверку после заявления комсомольчанки о том, что во время беременности у нее погиб плод. Девушка винит в этом врачей. Также она говорит, что сама могла погибнуть из-за ошибок докторов. Рожать она должна была через три месяца.
В России подписали указ о военных сборах в 2024 году. Документ опубликовали на сайте правительства 1 марта. Коснутся изменения и Хабаровского края. Призывать будут граждан страны, пребывающих в запасе. Подробнее «Комсомольская правда» — Хабаровск" написала в своем материале.
В Магадане расследуют убийство, произошедшее днем 4 марта. В квартире дома на Гагарина нашли тело 41-летнего мужчины с ножевыми ранениями, само орудие убийство валялось под окном. По подозрению в преступлении задержали сожительницу погибшего.