Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 6 марта

В министерстве Хабаровского края начали проверку после заявления комсомольчанки о том, что во время беременности у нее погиб плод. Девушка винит в этом врачей. Также она говорит, что сама могла погибнуть из-за ошибок докторов. Рожать она должна была через три месяца.