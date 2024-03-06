Учёные хабаровского ТОГУ выиграли рекордное число грантов

Расположенный в Хабаровске Тихоокеанский государственный университет получил рекордную поддержку созданного по инициативе Президента Владимира Владимировича Путина Российского научного фонда (РНФ). По итогам двух региональных конкурсов средства на осуществление в 2024—2026 годах получат 17 проектов учёных ТОГУ. Всего в нашем регионе победителями признаны 28 разработок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По общему числу поддержанных РНФ проектов сегодня мы абсолютные лидеры в Хабаровском крае. Это показатель востребованности и высокого уровня научных исследований, проводимых в нашем университете. А важнейшее значение грантов Российского научного фонда как для вуза, так и для региона — это вовлечение в исследования молодых учёных, аспирантов и магистрантов, — рассказал директор департамента научных исследований ТОГУ Евгений Мазур.
Особенность региональных конкурсов РНФ в том, что средства на реализацию научных проектов выделяются на паритетных началах (50% на 50%) с бюджетами краёв, областей и республик нашей страны. В Хабаровском крае совокупный бюджет конкурсов составляет 100 млн рублей в год. Размер финансирования каждого проекта от 1,5 до 7 млн рублей в зависимости от количества специалистов, которые будут участвовать в его реализации.
Победителями признаны проекты из самых разнообразных областей. Среди них есть прикладные. Например, «Комплексная система анализа сейсмических данных на основе использования нейросетевых методов обработки данных», «Исследование технологии взрывного способа разработки горного массива».
Есть и фундаментальные исследования в области физики. Довольно много разработок по экологии, как, например, «Методы и средства построения цифровых моделей русла, береговой линии и водоохранной зоны реки Амур и её основных притоков» и другие. Группа учёных под руководством Леонида Бляхера займётся на средства гранта РНФ исследованием проблем социализации мигрантов в Хабаровском крае. Получили поддержку проекты в области педагогики, архитектуры и других наук.
СПРАВКА:
Гранты-победители учёных ТОГУ
«Комплексная система анализа сейсмических данных на основе использования нейросетевых методов обработки данных и концепции гражданской науки, её реализация в Хабаровском крае и соседних регионах» — Гриб Н. Н.
«Методы и средства построения цифровых моделей русла, береговой линии и водоохранной зоны реки Амур и ее основных притоков» — Сай С. В.
«Мигранты в структуре населения Хабаровского края: социальные позиции, социальные практики и механизмы адаптации» — Бляхер Л. Е.
«Разработка методов и алгоритмов архивации телеметрических данных на основе пространственного подхода» — Богачев И. В.
«Структурные алгоритмы диагностирования систем автоматического управления» — Шалобанов С. С.
«Квазиштурмовский подход к проблеме ион-атомных столкновений промежуточных энергий» — Зайцев С. А.
«Исследование технологии взрывного способа разработки горного массива» — Шевкун Е. Б.
«Разработка принципов обеспечения экологической и социальной безопасности и организации горно-экологического мониторинга изменения окружающей среды при добыче и переработке минерального сырья» — Растанина Н. К.
«Технология сопровождения тьютором профессионального самоопределения» — Давыденко В. А.
«Экологически ориентированная финансовая политика как инструмент достижения устойчивого развития региона» — Романова Л. А.
«Методы интеграции зон исторической застройки и сохранения объектов культурного наследия в условиях развития крупного города» — Целуйко Д. С.
«Маргинализация городских пространств в Хабаровском крае» — Гарнага А. Ф.
«Литературное и журналистское наследие русского зарубежья Дальнего Востока как актуальный, продуктивный поликультурный контент в пространстве стран Восточной Азии в контексте решения задач патриотического воспитания и укрепления устойчивости глобального мира» — Бабкина Е. С.
«Военная тема в архитектурно — пространственном освоении Дальнего Востока» — Иванова А. П.
«Психолого-педагогические технологии профилактики агрессивного поведения детей, попавших в трудную жизненную ситуацию» — Луковенко Т. Г.
«Особенности иноязычного инклюзивного обучения в системе непрерывного образования (школа-вуз) для слабослышащих обучающихся (на материале английского и китайского языков начального уровня)» — Рукавишникова О. И.
«Архитектурное наследие Транссибирской магистрали в Хабаровском крае» — Глатоленкова Е. В.