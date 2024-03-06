Учёные хабаровского ТОГУ выиграли рекордное число грантов

Особенность региональных конкурсов РНФ в том, что средства на реализацию научных проектов выделяются на паритетных началах (50% на 50%) с бюджетами краёв, областей и республик нашей страны. В Хабаровском крае совокупный бюджет конкурсов составляет 100 млн рублей в год. Размер финансирования каждого проекта от 1,5 до 7 млн рублей в зависимости от количества специалистов, которые будут участвовать в его реализации.