Плюсовая температура ожидается в Иркутской области днем 6 марта

До плюсовой температуры поднимутся столбики термометров в Приангарье в эту среду. С каждым днем становится теплее. Кто-то уже убрал зимние вещи в шкаф, в надежде, что март будет по-настоящему весенним месяцем. А что ждет нас сегодня? Синоптики рассказали, какая ожидается погода в Иркутске 6 марта 2024 года.
Погода в Иркутске 6 марта 2024
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный с порывами до 13 м/с. Температура −3…+2 градуса, а при облачной температуре −8…-13 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 6 марта 2024 года будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Столбики термометров покажут 0…-2 градуса.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области приступили к подготовке летней оздоровительной кампании.