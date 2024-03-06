Плюсовая температура ожидается в Иркутской области днем 6 марта

До плюсовой температуры поднимутся столбики термометров в Приангарье в эту среду. С каждым днем становится теплее. Кто-то уже убрал зимние вещи в шкаф, в надежде, что март будет по-настоящему весенним месяцем. А что ждет нас сегодня? Синоптики рассказали, какая ожидается погода в Иркутске 6 марта 2024 года.