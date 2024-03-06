Пенсионеров ждет приятный финансовый бонус с 7 марта: что для этого необходимо

Еще один приятный бонус для пенсионеров — фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, сумма которой с 1 января 2024 года составила 8134 рубля. Однако есть и те, кто может рассчитывать и на повышенную выплату. Среди них граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, а также пенсионеры, имеющие рабочий стаж в крайних районах Крайнего Севера. При этом недостаточно просто отработать, трудовая деятельность такого плана должна продолжаться не менее 25 лет для мужчин, и не менее 20 лет для женщин. При выполнении всех условий фиксированная выплата к страховой пенсии составит более 12 тысяч рублей.