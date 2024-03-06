Пенсионеров ждет приятный финансовый бонус с 7 марта: что для этого необходимо

«На федеральном уровне рассчитывать на получение такого статуса может лишь ограниченная группа людей. Ведь для этого нужно подтвердить наличие орденов, наград, медалей или ведомственной грамоты. Но на уровне своего региона стать ветераном труда гораздо проще, зачастую для этого достаточно проработать несколько десятков лет», — передает слова пенсионного эксперта Анастасии Киреевой Primpress.
Также пенсионерам компенсируют потери из-за высокого уровня инфляции. Все доплаты будут проиндексированы. Так, многие смогут получить компенсацию уже с 7 марта.
Еще один приятный бонус для пенсионеров — фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, сумма которой с 1 января 2024 года составила 8134 рубля. Однако есть и те, кто может рассчитывать и на повышенную выплату. Среди них граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, а также пенсионеры, имеющие рабочий стаж в крайних районах Крайнего Севера. При этом недостаточно просто отработать, трудовая деятельность такого плана должна продолжаться не менее 25 лет для мужчин, и не менее 20 лет для женщин. При выполнении всех условий фиксированная выплата к страховой пенсии составит более 12 тысяч рублей.
Напомним, губернаторы российских регионов станут наставниками бойцов СВО, которые будут обучаться по новой программе «Время героев». После прохождения обучения военнослужащие смогут получить руководящие должности.