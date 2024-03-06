К праздникам — пурга: 6 марта Новосибирск заметет снег

Чем ближе праздники, тем теплее будет становиться и тем сильнее будет идти снегопад. Такую же снежную погоду синоптики обещают на 6 марта в Новосибирске. Ночью в городе будет −5…-7 градусов, днём — до −2…-4.
— Ожидается облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью до 16 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью будет до −4…-9 градусов, местами до −14, а днём до нуля. Синоптики прогнозируют осадки: снег, мокрый снег. В отдельных районах метели. На дорогах гололедица.