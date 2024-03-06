Какие мероприятия пройдут в Астане к 8 Марта

8 марта в 18:00 на сцене ГАТТ им. М. Горького состоится спектакль «Восемь любящих женщин», в Музыкальном театре юного зрителя в 14:00 и в 19:00 поставят спектакль «Алмаз», а также в театре «Жастар» в 19:00 покажут театрализованную концертную программу «Миниатюры любви».