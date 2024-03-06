Какие мероприятия пройдут в Астане к 8 Марта

6 марта в зале филармонии им. Е. Рахмадиева в 19:30 состоится праздничный концерт группы «Жігіттер», посвященный 20-летию коллектива, в этот же день в театре оперы и балета «Астана Опера» состоится праздничный концерт «Ты-моя мелодия», посвященный Международному женскому дню, концерт «Ару ғұмыр» в Государственном театре танца «Наз».
7 марта в ряде образовательных учреждений столицы запланированы праздничные мероприятия. Так, в ДМШ № 3 им. Е. Серкебаева, ДМШ № 2 им. Р. Баглановой, средней школе № 16 будет организован праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта «Праздник Весны». Также в Центре технического творчества «будет организована концертная программа среди учащихся кружка технического дизайна “Ардакты анашым”.
7 марта в филармонии им. Е. Рахмадиева в 19:30 состоится сольный концерт Нурболата Абдуллина.
8 марта в 18:00 на сцене ГАТТ им. М. Горького состоится спектакль «Восемь любящих женщин», в Музыкальном театре юного зрителя в 14:00 и в 19:00 поставят спектакль «Алмаз», а также в театре «Жастар» в 19:00 покажут театрализованную концертную программу «Миниатюры любви».
8 марта в 19:30 в филармонии им. Е. Рахмадиева состоится концерт «Тохтар и Бейбит: новая программа», а 9 марта в 19:00 в Конгресс-центре состоится сольный концерт певицы Инны.
9 марта во Дворце мира и согласия в 19:30 состоится сольный концерт Алишера Каримова. А в 19:00 в филармонии им. Е. Рахмадиева пройдет праздничный концерт театра юмора и сатиры «Шымкент Шоу».
Кроме того, 9 марта в школе-гимназии № 65 пройдет спартакиада среди преподавателей и воспитателей школ и детских садов.
10 марта в 19:00 в филармонии им. Е. Рахмадиева состоится концерт Куандыка Рахима и Альбины Шардаровой «Будем вместе».
В преддверии праздника во всех районах столицы пройдет церемония награждения многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».
Аким района Байконыр поздравит тружеников тыла, а в других районах запланированы мероприятия по поздравлению активных женщин.
Также в центре социального обслуживания «Қамқор» пройдут праздничные мероприятия, посвященные получателям звания «Қамқор арулары» и для сотрудников.