Иркутская область участвует во всероссийских командно-штабных учениях

Командно-штабные учения проходят в субъектах страны с 5 по 6 марта. На них специалисты МЧС отрабатывают вопросы при ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи гражданам. Об этом сообщают ГУ МЧС России по Иркутской области.