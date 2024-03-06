Иркутская область участвует во всероссийских командно-штабных учениях

Командно-штабные учения проходят в субъектах страны с 5 по 6 марта. На них специалисты МЧС отрабатывают вопросы при ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи гражданам. Об этом сообщают ГУ МЧС России по Иркутской области.
— 6 марта в Приангарье в рамках тренировки пройдет проверка систем оповещения населения с доведением сигнала «Внимание всем». Это нужно, чтобы проверить работоспособность средств оповещения и готовность дежурного персонала, — говорят в МЧС.
Включат сигнал 6 марта в 10 часов 40 минут по местному времени. Сибиряков просят не беспокоиться и не предпринимать никаких действий. Кроме того, горожан просят не паниковать при виде большого количества техники МЧС.