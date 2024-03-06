Мигрантов-нарушителей выявила полиция в аэропорту «Владивосток»

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему вместе с коллегами из линейного отдела полиции Владивостокского ЛУ МВД РФ на транспорте провели рейд в международном аэропорту «Владивосток».
Были выявлены граждане Узбекистана, находящиеся в Приморье с нарушением миграционного законодательства. Двое иностранцев в возрасте 22 и 35 лет превысили сроки временного пребывания на территории Российской Федерации.
Составлены административные протоколы по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Суд назначил мигрантам административное наказание — штраф в размере двух тысяч рублей. Помимо этого, мигрантов принудительно выдворят за пределы России. До этого момента правонарушители будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан.