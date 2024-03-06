Губернатор наградил отличившихся жительниц Красноярского края (видео)

«Каждая из вас на своем месте делает очень важную работу и не думает о наградах, вы просто работаете, как принято у нас в Сибири — с утра до вечера, иногда и без выходных. И те государственные награды и знаки отличия, которые вручены — это, конечно, дань уважения лично вам и вашим коллективам. Не зря наш великий земляк Виктор Петрович Астафьев писал: “Женщина есть всего сильней на свете. Тысячи лет она дает жизнь и исцеляет людей своею добротой”. Огромная благодарность вам за вашу доброту, за вашу теплоту, за вашу любовь. Без вас этот мир не имел бы никакого смысла».