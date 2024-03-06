Губернатор наградил отличившихся жительниц Красноярского края (видео)

Торжественная церемония состоялась накануне в правительстве региона.
За высокие достижения в работе и вклад в развитие края были отмечены женщины из Красноярска, Железногорска, Енисейска, Боготольского, Большемуртинского, Нижнеингашского, Мотыгинского, Канского и Туруханского районов. Они получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарность президента России, почетные грамоты и благодарственные письма губернатора, знаки отличия края.
За заслуги в профессиональной сфере званий удостоены 7 жительниц региона — это врачи, педагоги, юристы, работники культуры, спорта, сельского хозяйства.
Михаил Котюков поздравил награжденных женщины с 8 Марта, пожелал здоровья, тепла и заботы близких:
«Каждая из вас на своем месте делает очень важную работу и не думает о наградах, вы просто работаете, как принято у нас в Сибири — с утра до вечера, иногда и без выходных. И те государственные награды и знаки отличия, которые вручены — это, конечно, дань уважения лично вам и вашим коллективам. Не зря наш великий земляк Виктор Петрович Астафьев писал: “Женщина есть всего сильней на свете. Тысячи лет она дает жизнь и исцеляет людей своею добротой”. Огромная благодарность вам за вашу доброту, за вашу теплоту, за вашу любовь. Без вас этот мир не имел бы никакого смысла».