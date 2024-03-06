Хабаровский «Амур» с минимальным счётом уступил «Металлургу»

— Команда сегодня раскрепостилась. Думаю, для многих ребят неопытных лучше на выезде начинать серию, меньше груз ответственности. Наша команда сегодня была похожа на ту, которую хочется видеть. Мы много играли с шайбой, много атаковали и создавали моментов. Жалко, что пропускали вот эти ненужные голы. Можно сказать сами себе привозили. Порадовало то, что в третьем периоде такая мужская игра была. Опять же мы не отступили от своего плана, создавали моменты и один из них реализовали. В концовке ребята молодцы, ненужное удаление, конечно, непонятное. Выстояли, серия продолжается.