Хабаровский «Амур» с минимальным счётом уступил «Металлургу»

В третьем матче серии первого раунда плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» со счетом 2:3 проиграл магнитогорскому «Металлургу», сообщает ИА AmurMedia.
В начале мачта игра проходила с заметным преимуществом гостей: магнитогорцы действовали очень активно в зоне хабаровской команды, прессинговали, нанося броски с разных позиций и дистанций, а при потере шайбы — тут же шли в отбор.
Но, несмотря на это, именно хозяева льда смогли открыть счет в матче: Виктор Балдаев совершил бросок с дальней дистанции — Илья Набоков сыграл ловушкой, но шайбу не поймал — она отскочила прямо в черенок клюшки Робина Пресса и залетела в ворота «Магнитки». 1:0. 100% курьёзный гол.
После этого в ворота «Амура» был назначен штрафной бросок — Евгений Кулик нарушил правила на Никите Михайлисе. К сожалению, форвард «Металлурга» на смог переиграть голкипера хабаровской команды.
Тем не менее, на 13-й минуте матча магнитогорцы сравняли счёт в матче: Никита Гребёнкин хитрой и точной передачей в центр вывел Дениса Зернова на сольный рейд к воротам «Амура» — Денис качнул голкипера хабаровской команды и завёл шайбу в ворота — 1:1.
Во втором периоде, на 27-й минуте матча гости забросили во второй раз: в результате позиционной атаки Робин Пресс точным и сильным броском от синей линии прострелил Игоря Бобкова и вывел «Магнитку вперёд — 1:2. Вратарь “Амура” показывал, что в моменте взятия ворот была помеха вратарю, но арбитры матча даже не поехали смотреть видео этого эпизода.
Хабаровчане смогли сравнять счёт в матче на 30-й минуте: воспользовавшись грубой ошибкой магнитогорцев в своей зоне, хозяева льда, усилиями Егора Коршкова и Владислава Барулина во второй раз огорчили Илью Набокова — 2:2.
С ничейным счётом на табло команды отправились на второй перерыв в матче, а в третьем периоде, на 47-й минуте матча магнитогорцы вновь вышли вперёд: Никита Гребёнкин отлично поборолся за воротами Игоря Бобкова и выдал пас-конфетку на пятак Роману Канцерову — бросок молодого форварда «Магнитки» был точен — 2:3. Первая шайба Романа в плей-офф!
«Амур» ответил опасной позиционной атакой, но Илья Набоков сыграл в этом эпизоде надежно и хладнокровно и нивелировал все попытки хозяев льда сравнять счёт в матче. В конце матча хабаровчане получили шанс разыграть численный перевес, но «Магнитка» оборонялась отменно и смогла сохранить победный счёт.
«Металлург» победил в третьем матче и повел в серии. Следующая игра состоится 7 марта.
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин:
— Команда сегодня раскрепостилась. Думаю, для многих ребят неопытных лучше на выезде начинать серию, меньше груз ответственности. Наша команда сегодня была похожа на ту, которую хочется видеть. Мы много играли с шайбой, много атаковали и создавали моментов. Жалко, что пропускали вот эти ненужные голы. Можно сказать сами себе привозили. Порадовало то, что в третьем периоде такая мужская игра была. Опять же мы не отступили от своего плана, создавали моменты и один из них реализовали. В концовке ребята молодцы, ненужное удаление, конечно, непонятное. Выстояли, серия продолжается.
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов:
— Отмечу, что команда соперника очень агрессивно начала первый период. У нас часть игроков оказалась не готова. Второй период более-менее выровнялись. Пришлось провести работу в раздевалке серьёзную. Неприемлемо выходить на игру и играть как попало, не по заданию. Проигрывать борьбу, не отрабатывать назад. В плей-офф такие вещи абсолютно недопустимы. В третьем периоде попытались использовать большинство, заменили вратаря и были моменты затащить игру в овертайм, к сожалению, не получилось. Очень мало бросаем, очень мало блокируем бросков. Нужно делать поправку, завтра разберемся и будем готовиться к четвёртой игре серии.