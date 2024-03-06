До Заельцовского бора планируют продлить набережную в Новосибирске

В Новосибирске планируют продлить набережную до Заельцовского бора. Это будет сделано вместо с застройщиками, которые строят в этих местах новые ЖК. Об этом заявила вице-мэр города Анна Терешкова во время эфира в паблике «ЦУР Новосибирской области».
По ее словам, соглашение с застройщиками уже подписаны. Они готовы подготовить концепцию развития этой территории. Терешкова считает, что это было бы выгодно всем. После разработки проекта его представят губернатору и мэру".
Ранее мэрия отказала в продлении договора аренды с двумя частными пескобазами вдоль Оби. Муниципальную пескобазу планируется перенести.
На данный момент в этом районе строят ЖК «Беринг», «Чернышевский». Около Заельцовского возводят ЖК «Бирюзовая жемчужина», ржом с Сухарной планируют построить новый жилой комплекс общей площадью около 46 тысяч кв. м.
Напомним, в Новосибирске кафе на Михайловской набережной продают за 7,5 млн рублей.