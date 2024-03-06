Фильм о хабаровском острове Ионы победил на престижном фестивале

Документальный фильм об острове Ионы в Хабаровском крае, который сняли во время уникального путешествия по Охотскому морю на катамаране участники проекта «Антарес», занял первое место и взял Гран-при на столичном конкурсе туристических лент «Золотой компас». Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на портал «Губерния».
Как напоминает наше издание, остров Ионы расположен посреди Охотского моря. Административно он считается частью Хабаровского края, однако людей в настоящее время на нём нет. Остров необитаем. Фактически это огромная скала среди ледяных вод, которая находится во власти морских животных — в основном сивучей, а также является местом гнездования огромного количества птиц.
Остров случайно обнаружил в 1789 году российский мореход Г. И. Сарычев. Он же и дал ему имя — в честь Дня святого Ионы, накануне которого территория и была обнаружена. Однако в Морском Атласе имеется и второе имя острова — Китобой.
Команда проекта «Антарес» работала на острове Ионы лишь четыре дня. Помешал надвигающийся циклон. Документалисты отсняли около двух часов рабочего материала. Из него смонтировали 35-минутный фильм. О том, что он будет признан лучшим на фестивале «Золотой компас», даже не предполагали.
— Нет, не ожидали. Первое место — возможно. Но то, что и первое место, и гран-при — вообще никак. В практике у нас такого никогда не было, — рассказал «Губернии» капитан катамарана «Антарес» Николай Зайцев.
Посмотреть фильм «о. Ионы. Затерянный остров» можно по этой ссылке.