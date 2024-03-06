Хабаровскую набережную полностью благоустроят к 2029 году

Набережная протянется на 9 км и будет состоять из нескольких частей: центральная набережная — от яхт-клуба до Уссурийского бульвара; музейная набережная в районе будущего нового здания Дальневосточного художественного музея; набережная Городской гавани в районе территории бывшей ремонтно-эксплуатационной базы флота, на месте которой появятся места для отдыха, занятия спортом, а также новая жилая застройка; набережная у арены «Ерофей», которая будет выполнена в виде благоустройства дамбы и устройства парка; набережная парка пяти ландшафтов, которая станет витриной наиболее живописных природных ландшафтов Хабаровского края.