Хабаровскую набережную полностью благоустроят к 2029 году, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
В скором времени начнется благоустройство участка протяженностью 350 метров по первому этапу — от Уссурийского бульвара до территории объекта МУП «Водоканал». По проекту на территории планируется создать рекреационное пространство и крытую автопарковку. После получения заключения госэкспертизы и разрешения начнется строительство.
В рамках второго этапа будет благоустроена территория от объекта Водоканала до лодочной станции № 9. По третьему этапу — будет оборудован пешеходный мост, связывающий действующую сейчас центральную часть набережной с дамбой Южного округа.
Набережная протянется на 9 км и будет состоять из нескольких частей: центральная набережная — от яхт-клуба до Уссурийского бульвара; музейная набережная в районе будущего нового здания Дальневосточного художественного музея; набережная Городской гавани в районе территории бывшей ремонтно-эксплуатационной базы флота, на месте которой появятся места для отдыха, занятия спортом, а также новая жилая застройка; набережная у арены «Ерофей», которая будет выполнена в виде благоустройства дамбы и устройства парка; набережная парка пяти ландшафтов, которая станет витриной наиболее живописных природных ландшафтов Хабаровского края.