Тренеры «Адмирала» об итогах сезона

Однако позитивные моменты, особенно во второй половине чемпионата, были. Главное теперь — учесть ошибки и достойно провести будущий чемпионат.
Промахи были везде
Ошибки в селекции, комплектовании команды. Просчёт с позициями легионеров. Просчёты тренерского штаба в подготовке и психологической работе. Эти причины определили текущий результат.
Так, из тройки легионеров, начавших нынешний чемпионат, никто не стал настоящим лидером на площадке и в раздевалке. Уильямс допускал слишком много ошибок в обороне. В итоге его обменяли в ЦСКА. Джованни Фьоре хоть и забросил 15 шайб, но в полной мере не раскрылся в «Адмирале». Большая часть его голов пришлась на завершающий отрезок сезона, а в начале чемпионата, когда на него делалась ставка, он не был так результативен. Тайлер Граовац и вовсе по ходу сезона был отправлен в «Куньлунь», поскольку во Владивостоке перестал по спортивному принципу проходить в состав.
Что касается российских игроков, то в прошлом сезоне некоторые игроки «прыгнули выше головы». В этом они уже не могли показать такой хоккей. Где-то отрицательно сказалась даже победа на Сочинском предсезонном турнире. Ребята подумали, что теперь-то они точно мастера. Это тонкий психологический момент. Как признаёт главный тренер команды Леонид Тамбиев, когда в рамках официального сезона пошли поражения, игроки попали не только в функциональную яму, но и были морально подавлены. И выйти из такого состояния удалось не всем.
Наконец, сказался уход лидеров — центральных нападающих Грачёва и Криштофа (перед чемпионатом) и основного голкипера Никиты Серебрякова в самом начале сезоне. В этот момент в коллективе не осталось человека, который повёл бы команду за собой.
— Подкосил «Адмирал» уход Никиты Серебрякова. После шести игр регулярного чемпионата он ушёл. До конца сезона у нас так и не было первого номера в воротах. Игра «Адмирала» очень сильно зависит от вратаря, — говорит главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев. — Разговоры о его уходе были ещё в межсезонье, но он продлил контракт, начал чемпионат. Он сыграл шесть матчей из семи. В двух победил, одну проиграл по буллитам. Но с 21 сентября он больше не играл за нас. Я всё понял в Екатеринбурге. Никита на разминке был готов, но в итоге, сославшись на травму и плохое самочувствие, на матч не вышел. Я хотел, чтобы он остался у нас хотя бы до декабря. Но после шести игр отпускать вратаря, который № 1 во всей лиге… Я не понял этого решения. Понятно, есть моменты… Но со мной по этому вопросу никто не советовался. А ещё вся эта история «уходит или остаётся» в раздевалке обсуждалась недели две-три. Не добавляла оптимизма другим нашим ребятам. Хотя, конечно, желаю Никите выиграть Кубок Гагарина.
— За результат всегда отвечает тренер, — продолжает Тамбиев. — Мы перед Новым годом не добрали много очков, отпускали много игр, где должны были побеждать. Не хватало «физики» на все 60 минут. Много игр играли, стараясь удержать нужный счёт, и не могли этого сделать. Скатывались, отдавали инициативу и поплатись за это. По ходу сезона мы поменяли тренировочный процесс. Много внимания уделили силовой подготовке. В следующем сезоне продолжим это делать.
Завтра будет лучше
Теперь о хорошем. С января «Адмирал» начал показывать яркий, атакующий хоккей. Пересобранная по ходу сезона команда с января нашла свою игру. Добавили в физической готовности, ярко стали раскрываться молодые ребята, пришедшие в команду в результате серии обменов.
Дмитрий Бучельников стал одним из лучших молодых нападающих сезона в КХЛ (13 голов + 16 передач). Ярко проявили себя его партнёры в нападении Никита Аноховский, Кирилл Петьков, Дмитрий Завгородний и Семён Панкратов. Раскрылись по-новому молодые защитники Никита Макеев и Егор Никитин, а голкипер Сергей Иванов стал отражать 92% бросков по своим воротам.
В чем точно нельзя отказать Леониду Тамбиеву, так это в умении «прокачивать» и раскрывать талант молодых ребят, которым не всегда доверяли в других командах. Тот же Даниил Гутик в прошлом году провёл за «Адмирал» только 15 игр и забросил одну шайбу. Сейчас он сыграл во всех играх и стал лучшим в команде по набранным очкам — 36 (12 голов и 24 передачи).
— У них у каждого есть плюсы и минусы, но они прогрессируют. Они молодые и резкие. И «голодные» до побед. Мы постараемся сохранить этих игроков. За ними будущее. Нужны, конечно, и опытные игроки. Чтобы своим примером и в быту, и в раздевалке показывать, как надо работать в этой лиге, — считает Леонид Тамбиев.
В будущем году Леониду Тамбиеву и команде есть что доказывать в КХЛ. И настрой на положительный результат присутствует.
— Мы будем строить новый «Адмирал», оглядываясь на свои возможности. И ориентироваться на результат. Будем стараться лучше играть в нападении, это тенденция КХЛ, нынешние реалии. Хотелось бы побольше интересных молодых игроков, которые будут прогрессировать и играть сердцем.
Прямо сейчас на контракте в «Адмирале» семеро человек: вратарь Демченко, защитники Шулак, Янчевский, нападающие Аноховский, Ртищев, Морозов. Ещё по восьми игрокам у нашего клуба приоритетное право на продление соглашений.
— Мы понимаем, каких игроков мы хотим видеть в новом сезоне. Каких-то звёзд подписать мы не можем, но команда должна быть управляемая, желательно молодая. Каких-то жёстких сроков по формированию состава мы перед собой не ставим. Будем работать, — добавил спортивный директор ХК «Адмирал» Павел Житков.
Кстати, Житков и Тамбиев уже имели хороший опыт работы в одной команде в ВХЛ, а значит, с коммуникацией и единым видением развития команды проблем точно быть не должно.
И ещё. По итогам сезона хотелось бы отметить отделы маркетинга и пресс-службу команды. Они придумали немало ярких, запоминающихся активностей. В итоге на «Фетисов Арене» почти всегда был аншлаг, а болельщики продолжали поддерживать «Адмирал» даже в самые тяжёлые моменты.
КСТАТИ
Приморская молодёжная команда «Тайфун» в этом году тоже выступила неудачно. Но в её составе в этом году было 17 ребят из нашего края. Десять из них постоянно выходили на лёд. Один из парней попал в сборную России по своему возрасту. Надеемся, не за горами дебют приморского игрока в основном составе «Адмирала». Пока таких случаев ещё не было.