Тренеры «Адмирала» об итогах сезона

— Подкосил «Адмирал» уход Никиты Серебрякова. После шести игр регулярного чемпионата он ушёл. До конца сезона у нас так и не было первого номера в воротах. Игра «Адмирала» очень сильно зависит от вратаря, — говорит главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев. — Разговоры о его уходе были ещё в межсезонье, но он продлил контракт, начал чемпионат. Он сыграл шесть матчей из семи. В двух победил, одну проиграл по буллитам. Но с 21 сентября он больше не играл за нас. Я всё понял в Екатеринбурге. Никита на разминке был готов, но в итоге, сославшись на травму и плохое самочувствие, на матч не вышел. Я хотел, чтобы он остался у нас хотя бы до декабря. Но после шести игр отпускать вратаря, который № 1 во всей лиге… Я не понял этого решения. Понятно, есть моменты… Но со мной по этому вопросу никто не советовался. А ещё вся эта история «уходит или остаётся» в раздевалке обсуждалась недели две-три. Не добавляла оптимизма другим нашим ребятам. Хотя, конечно, желаю Никите выиграть Кубок Гагарина.