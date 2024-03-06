В витринах новой красноярской галереи станцевали мимы (видео)

Здесь станцевали мимы из театра «За двумя зайцами». Перформанс был виден из окон галереи, некоторые красноярцы останавливались, чтобы понаблюдать за пантомимой и заснять ее на видео.
«Очень необычно, я никогда не видела мимов. Девочки красиво выступают, очень здорово. Даже не знала, что у нас тут новое место открыли, потом как-нибудь зайду», — выразила свое мнение одна из «уличных» зрительниц Наталья.
Перформансы, выступления и лекции планируют постоянно проводить в новом культурном пространстве. Как следует из афиши, следующий танцевальный будет в стиле Сontemporary, он пройдет 7 марта в 19:00. Вход свободный.
С подробной программой можно ознакомиться в социальных сетях галереи.
Напомним, новая галерея «В центре Мира» открылась 1 марта по адресу Мира, 96. Здесь будут выставляться сибирские художники. Название первой выставки — «Пробуждение», она объединяет сразу несколько направлений искусства — живопись, иллюстрация, роспись по фарфору, скульптура, фотография и ювелирные изделия.