В Хабаровске выпустят льготные транспортные карты для пенсионеров

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук анонсировал выпуск льготных транспортных карт для пенсионеров. Они будут функционировать с 1 мая по 1 июня, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Накануне глава краевой столицы Сергей Кравчук встретился с представителями центра работы с населением «Доверие» Индустриального района. Градоначальник поздравил собравшихся с наступающим праздником — Международным женским днем, вручил им подарки и цветы.
Во время открытого диалога с ветеранами мэр Хабаровска также рассказал участникам о создании льготных транспортных карт.
«Вы слышали, что в Хабаровском крае запущена викторина всей семьей-27? Она приурочена к Году семьи в России, который объявил президент Владимир Владимирович Путин. Ответив на несколько вопросов, вы получаете шанс выиграть один из 30 тысяч подарочных сертификатов или главный приз — автомобиль. Так вот, в рамках викторины к нам обратилась одна из городских организаций с просьбой помочь с подготовкой подарка для старшего поколения Хабаровска, и это будет льготная транспортная карта», — сказал глава краевой столицы.
«Мы специально выбрали такое время, когда происходит не только открытие дачного сезона, но и череда важных праздников, в которых можно будет принять участие — это и 1 Мая, и празднование Дня Победы, и 166-летие Хабаровска. Вы сможете совершить 10 бесплатных поездок на 15 самых популярных маршрутах города. Поэтому участвуйте в викторине и получайте подарки!» — отметил Сергей Кравчук.
Обладатели карты смогут воспользоваться правом бесплатного проезда на троллейбусах маршрутов № 1, 2, 3, трамваях № 1, 2, 5, а также автобусах № 28, № 1 Л, № 1С и по другим маршрутам.
Напомним, также на площадках регистрации викторины можно будет получить бесплатный билет в сеть кинотеатров: «Хабаровск», «Форум», «Дружба», «Атмосфера» и «Космопорт». Акция рассчитана на молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Поэтому для участия в акции, как и для участия в викторине, необходимо предъявить паспорт.
Для удобства участников билеты в кинотеатр напечатаны с открытой датой. Поход в кино можно планировать с 1 апреля по 31 мая.