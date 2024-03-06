В Хабаровске выпустят льготные транспортные карты для пенсионеров

«Вы слышали, что в Хабаровском крае запущена викторина всей семьей-27? Она приурочена к Году семьи в России, который объявил президент Владимир Владимирович Путин. Ответив на несколько вопросов, вы получаете шанс выиграть один из 30 тысяч подарочных сертификатов или главный приз — автомобиль. Так вот, в рамках викторины к нам обратилась одна из городских организаций с просьбой помочь с подготовкой подарка для старшего поколения Хабаровска, и это будет льготная транспортная карта», — сказал глава краевой столицы.