Исторический особняк в центре Красноярска занял бутик элитного парфюма

Александр Алексеевич Смирнов родился в семье канских купцов приблизительно в 40-х годах XIX века. Собственную фирму Александр Алексеевич открыл в 1876 году. Для торгового дела Александр Алексеевич выкупил у мещанина Пугачева участок земли на углу Воскресенской улицы и Гимназического переулка. В 1883 году на купленном участке купец построил двухэтажные кладовые, а в 1886—1888 годах на этой усадьбе был построен каменный двухэтажный дом по линии Гимназического переулка.