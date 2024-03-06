Исторический особняк в центре Красноярска занял бутик элитного парфюма

Бутик с ароматами занял первый этаж исторического здания на проспекте Мира, 59. Оно является объектом культурного наследия, это «Торговый дом Смирновых», построенный в 1849 году.
В 1923 году часть помещений занял комбинат кожевенной промышленности. В 30-м году здание переделали, изменили первый этаж, обустроив там витрины магазина.
В 2018 году дом включили в план приватизации. Тогда предметом торга стали два помещения в здании на перекрестке пр. Мира и ул. Вейнбаума, 59/26, составляющие единый комплекс.
Теперь первый этаж здания занимает парфюмерный магазин. Как говорится в соцсетях бутика, здесь будут представлены уникальные ароматы, «некоторые из них впервые представлены на территории Сибири».
Справка:
Александр Алексеевич Смирнов родился в семье канских купцов приблизительно в 40-х годах XIX века. Собственную фирму Александр Алексеевич открыл в 1876 году. Для торгового дела Александр Алексеевич выкупил у мещанина Пугачева участок земли на углу Воскресенской улицы и Гимназического переулка. В 1883 году на купленном участке купец построил двухэтажные кладовые, а в 1886—1888 годах на этой усадьбе был построен каменный двухэтажный дом по линии Гимназического переулка.