Красноярка Татьяна Минжуренко стала участницей шоу «Выживалити»

В испытании огнем Татьяна проявила себя хорошо, хоть и сначала попросила себе стульчик, чтобы быть выше. Однако, ведущий такой возможности ей не предоставил. Несмотря на это, девушка справилась с испытанием и не попала в номинацию на вылет.