Красноярка Татьяна Минжуренко стала участницей шоу «Выживалити»

Делимся самыми яркими моментами серии.
Первым испытанием для участников стал прыжок с вертолета в море. Татьяна не побоялась высоты, хотя и нервничала. Она прыгнула в воду вниз головой, отлично сгруппировавшись.
«Если бы мы выбирали победителей по прыжку, она бы сейчас забрала 10 млн рублей», — сказал ведущий после прыжка Татьяны.
В испытании огнем Татьяна проявила себя хорошо, хоть и сначала попросила себе стульчик, чтобы быть выше. Однако, ведущий такой возможности ей не предоставил. Несмотря на это, девушка справилась с испытанием и не попала в номинацию на вылет.