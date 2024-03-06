Топ самых «женских» профессий составили в Иркутской области

По итогам прошлого года выросла доля женских резюме в двух возрастных категориях — от 14 до 18 лет и от 61 года и старше. За прошедший год эти соискательницы искали работу в среднем на 20 процентов чаще по сравнению с 2022 годом.
Назвали эксперты и направления, в которых доля женских резюме превышает две трети. Это сферы управления, финансов, науки, образования, медицины, розничной торговли масс-медиа и страхования. Наблюдается и рост числа женских резюме в сферах, которые ранее считались преимущественно мужскими. Так, в сферах инвестиций, сельского хозяйства, добычи сырья и информационных технологий стало на 14, 12, 10 и 9 процентов соискательниц прекрасного пола больше.