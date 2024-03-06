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В Красноярске состоялся автопоединок между сотрудницами силовых ведомств (видео)

В Красноярске 18 сотрудниц из 9-ти силовых структур приняли участие в автопоединке «Девушки в погонах».

=Свое мастерство демонстрировали представительницы полка ДПС, МЧС, ГУФСИН, МУ МВД России «Красноярское», ГСУ СК, СибЮИ, ФССП, Росгвардии и Сибирского ЛУ МВД России.

Соревнования состояли из теоретической части в виде сдачи экзамена по ПДД и практической. Так, на автодроме участницам необходимо было за максимально короткое время на машине с автоматической коробкой передач выполнить следующие элементы: «Змейка», «Горка», разворот в ограниченном пространстве, парковка задним ходом.

По итогам состязаний победу одержали курсантки из Сибирского юридического университета — Тамара Зотова и Елизавета Тарасенкова.

Второе место заняли представительницы городской полиции Лайло Янкун и Евгения Молина, а бронзу взяли сотрудницы ГУФСИН — Александра Орликова и Карина Савченко.

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