В Красноярске состоялся автопоединок между сотрудницами силовых ведомств (видео)

Соревнования состояли из теоретической части в виде сдачи экзамена по ПДД и практической. Так, на автодроме участницам необходимо было за максимально короткое время на машине с автоматической коробкой передач выполнить следующие элементы: «Змейка», «Горка», разворот в ограниченном пространстве, парковка задним ходом.