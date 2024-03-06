Юрий Швыткин поздравил жён, мам, сестёр и вдов участников СВО

Отметим, задача «Единой России» не просто поздравить, а оказывать семьям всю возможную поддержку, помогать решать проблемные вопросы, если такие возникают. Это системная работа для партии вот уже два года. Важная составляющая работы по поддержке бойцов и их семей — законотворческая. «Единая Россия» инициировала сама и поддержала предложения Правительства, которые превратились в десятки новых законов, упрощающих жизнь бойцов, их семей. Сегодня участники и ветераны СВО обеспечены беспрецедентным количеством льгот и другой социальной помощи по всем жизненно важным вопросам. Создана рабочая группа по вопросам СВО, которую возглавил Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. В ходе работы группа отработала несколько десятков тысяч обращений и вопросов о военнослужащих и членов их семей. Результаты работы группы регулярно доводятся до президента Владимира Путина.