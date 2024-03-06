Юрий Швыткин поздравил жён, мам, сестёр и вдов участников СВО

В январе этого года женщины объединились и начали вместе помогать фронту. Шьют толстовки, одеяла для госпиталей, изготавливают плащ-палатки, окопные свечи, плетут маскировочные сети, которые в буквальном смысле слова спасают жизни наших военнослужащих в зоне СВО. Сейчас у них в разработке антидроновые одеяла, которые служат для защиты бойцов от тепловизоров и дронов, а также маскировки блиндажей и позиций снайпера.
Парламентарий также навестил вдов участников СВО и поздравил женщин с Международным женским днём.
«Я уделяю внимание семьям наших военнослужащих не только в преддверии праздника, но и в повседневной жизни. Регулярно встречаюсь с жёнами, мамами военнослужащих как участвующих в СВО, так и ребят-ветеранов боевых действий. 8 марта очень важно подарить им частичку тепла, душевности, сердечности и выразить слова слова поддержки. Важно погружение в те проблемы, которые необходимо помочь им решить», — подчеркнул Юрий Швыткин.
Отметим, задача «Единой России» не просто поздравить, а оказывать семьям всю возможную поддержку, помогать решать проблемные вопросы, если такие возникают. Это системная работа для партии вот уже два года. Важная составляющая работы по поддержке бойцов и их семей — законотворческая. «Единая Россия» инициировала сама и поддержала предложения Правительства, которые превратились в десятки новых законов, упрощающих жизнь бойцов, их семей. Сегодня участники и ветераны СВО обеспечены беспрецедентным количеством льгот и другой социальной помощи по всем жизненно важным вопросам. Создана рабочая группа по вопросам СВО, которую возглавил Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. В ходе работы группа отработала несколько десятков тысяч обращений и вопросов о военнослужащих и членов их семей. Результаты работы группы регулярно доводятся до президента Владимира Путина.