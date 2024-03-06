Новосибирцы тратят на подарки коллегам на 8 марта не меньше 500 рублей

Так ответил 41% участников опроса Зарплаты.ру, в том числе из Новосибирской области.
Еще 29% респондентов исследовательского центра сервиса тратят 400−500 рублей. В 21% организаций сдают произвольную сумму, в 7% — по 200−300 рублей, в 2% — сбрасываются по 100−200 рублей. За счет мужчин поздравляют сотрудниц в 43% компаний, еще 45% частично выделяют средства, а 12% организаций не заставляют сотрудников собирать деньги на подарки.
При этом 26% опрошенных мечтают отказаться от корпоративного празднования Международного женского дня. Чаще всего новосибирские компании устраивают фуршет перед этим днем. Так ответили 75% респондентов.
Ранее МК в Новосибирске сообщал, что не стоит дарить деньги своим близким женщинам на 8 марта — они будут восприниматься как попытка откупиться.
Еще один эксперт рекомендует преподносить универсальные подарки — духи, косметику, сумки и гаджеты.