Новосибирцы тратят на подарки коллегам на 8 марта не меньше 500 рублей

Еще 29% респондентов исследовательского центра сервиса тратят 400−500 рублей. В 21% организаций сдают произвольную сумму, в 7% — по 200−300 рублей, в 2% — сбрасываются по 100−200 рублей. За счет мужчин поздравляют сотрудниц в 43% компаний, еще 45% частично выделяют средства, а 12% организаций не заставляют сотрудников собирать деньги на подарки.