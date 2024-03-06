На Дальнем Востоке до мая закрываются погранпереходы в Китай

В связи с весенним потеплением и изменением структуры льда прекращается грузопассажирское сообщение по ледовым дорогам на Амуре и Уссури между Хабаровским краем, Амурской и Еврейской автономной областями с Китайской Народной Республикой. Понтонные мосты, по которым передвигались автомобили и автобусы, будут демонтированы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский филиал Росгранстроя уточнил, что первым направлением, где будет закрыто пересечение границы, станет погранпереход Амурзет — Лобэй в Еврейской автономной области. Его работа прекратится 8 марта.
— Когда понтонные мосты на реках убирают, на некоторое время у нас вообще прекращается сообщение с Китаем. Потом в Благовещенске начинают работать суда на воздушной подушке, и туристы направляются только в Хэйхэ. Но у нас в Хабаровске по большей части пассажиропоток замирает на межсезонный период, — рассказала представитель компании «Солнечный Мир» Генриетта Стахеева.
Кроме того, для туристов остается вариант пересечь границу с Китаем через Приморский край, и отправиться в Хуньчунь, Суйфэньхэ, Дуннин и Мишань — там сообщение осуществляется круглогодично.
Также Росгранстрой уточняет, что движение в речных пунктах пропуска планируется возобновить с начала навигации на Амуре и Уссури. Обычно это происходит в первой половине мая.