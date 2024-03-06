На Дальнем Востоке до мая закрываются погранпереходы в Китай

— Когда понтонные мосты на реках убирают, на некоторое время у нас вообще прекращается сообщение с Китаем. Потом в Благовещенске начинают работать суда на воздушной подушке, и туристы направляются только в Хэйхэ. Но у нас в Хабаровске по большей части пассажиропоток замирает на межсезонный период, — рассказала представитель компании «Солнечный Мир» Генриетта Стахеева.