Красноярцы в среднем потратят на подарки коллегам к 8 марта по 500 рублей

Конкурсы, игры, викторины проведут 33%, идут в ресторан 23%, заказывают аниматоров 8%.
Еду и напитки оплатит мужская часть коллектива, так ответил 31% респондентов, компания — 34%, мужчины и компания по частям — 35%, сообщает итоги опроса портал Зарплата.ру.
А вот подарки сотрудницам подготовили почти все коллективы — 98%. 39% компаний подарки покупают за счет мужской части коллектива, в 46% компаний часть платит работодатель, а часть — мужчины, а полностью из своих средств подарки оплачивают в 15% компаний.
На подарки мужчины собирают в основном по 400−500 рублей (29%) и больше 500 рублей (42%). В 18% организаций сдают произвольную сумму, в 9% — по 200−300 рублей, в 2% — сбрасываются по 100−200 рублей.