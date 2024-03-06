Красноярцы в среднем потратят на подарки коллегам к 8 марта по 500 рублей

А вот подарки сотрудницам подготовили почти все коллективы — 98%. 39% компаний подарки покупают за счет мужской части коллектива, в 46% компаний часть платит работодатель, а часть — мужчины, а полностью из своих средств подарки оплачивают в 15% компаний.