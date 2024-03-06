Ещё одну ледовую переправу открыли в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, всего по состоянию на 6 марта в Иркутской области открыли 67 ледовых переправ в Ольхонском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Тулунском, Боханском, Балаганском, Мамско-Чуйском, Жигаловском, Усть-Удинском, Шелеховском, Киренском, Чунском, Тайшетском, Качугском, Казачинско-Ленском, Братском, Бодайбинском, Катангском, Нижнеудинском, Усольском и Усть-Кутском районах.