Где купить тюльпаны на 8 Марта во Владивостоке — адреса

В мэрии Владивостока рассказали, где можно приобрести цветы к 8 Марта, сообщает ИА PrimaMedia. Легальные цветочные рынки расположатся по 25 адресам в городе и будут работать до 10 марта.
Официальные точки торговли расположены по следующим адресным ориентирам:
Первомайский район
- ул. Борисенко, 6б
- ул. Кипарисовая, 20
- ул. Борисенко, 10/7
- ул. Вилкова, 11
Первореченский район
- ул. Адмирала Горшкова, 20
- ул. Адмирала Горшкова, 36
- ул. Жигура, 48
- ул. Ильичева, 6
- Просп. 100-летия Владивостока, 60
Советский район
- ул. 1-я Дачная, 61
- ул. Мусоргского, 93
Ленинский район
- ул. Адмирала Юмашева, 10 (2 автолавки)
- просп. Красного Знамени, 90
- просп. Красного Знамени, 114 (2 автолавки)
- просп. Красного Знамени, 164а
- ул. Ладыгина, 15
- ул. Нейбута, 47
- ул. Некрасовская, 52
- ул. Светланская, 123
- ул. Светланская, 173
- ул. Черняховского, 5
- ул. Шилкинская, 16а
- ул. Шилкинская, 15
К слову, некоторые из точек продаж были разыграны на аукционах, в части из них предприниматели заявились самостоятельно. Также в мэрии уточнили, что в праздничный период рейдовые мероприятия по выявлению незаконных точек торговли будут усилены.