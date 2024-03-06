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Где купить тюльпаны на 8 Марта во Владивостоке — адреса

В мэрии назвали 25 легальных точек с цветочными рынками.
Источник: PrimaMedia.ru

В мэрии Владивостока рассказали, где можно приобрести цветы к 8 Марта, сообщает ИА PrimaMedia. Легальные цветочные рынки расположатся по 25 адресам в городе и будут работать до 10 марта.

Официальные точки торговли расположены по следующим адресным ориентирам:

Первомайский район

  • ул. Борисенко, 6б
  • ул. Кипарисовая, 20
  • ул. Борисенко, 10/7
  • ул. Вилкова, 11

Первореченский район

  • ул. Адмирала Горшкова, 20
  • ул. Адмирала Горшкова, 36
  • ул. Жигура, 48
  • ул. Ильичева, 6
  • Просп. 100-летия Владивостока, 60


    Советский район

  • ул. 1-я Дачная, 61
  • ул. Мусоргского, 93

  • Ленинский район

  • ул. Адмирала Юмашева, 10 (2 автолавки)
  • просп. Красного Знамени, 90
  • просп. Красного Знамени, 114 (2 автолавки)
  • просп. Красного Знамени, 164а
  • ул. Ладыгина, 15
  • ул. Нейбута, 47
  • ул. Некрасовская, 52
  • ул. Светланская, 123
  • ул. Светланская, 173
  • ул. Черняховского, 5
  • ул. Шилкинская, 16а
  • ул. Шилкинская, 15

К слову, некоторые из точек продаж были разыграны на аукционах, в части из них предприниматели заявились самостоятельно. Также в мэрии уточнили, что в праздничный период рейдовые мероприятия по выявлению незаконных точек торговли будут усилены.

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