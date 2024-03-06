Старт речной навигации на Амуре у Хабаровска назначен на 1 мая

По итогам аукциона регулярные перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в навигацию 2024 года в Хабаровске будет выполнять ЗАО «Амурские пассажирские перевозки».
В мэрии краевой столицы отметили, что дачников и отдыхающих теплоходы будут возить по трём традиционным внутригородским речным маршрутам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рейсы будут выполняться на линиях «Речной вокзал — пос. Уссурийский — 4 км — 5,5 км — 6 км — 7 км — 9 км — 10 км», «Речной вокзал — хут. Телегино — Речная — Строительная — Садовая-2 — Дубки», «Речной вокзал — Дальдизель — Пр. Сухая — Огороды — Арсеналец — Солнечная — Садовая-1». Стоимость билетов на поездки речным транспортом в мэрии Хабаровска на предстоящую навигацию повышать не планируют.
— Несмотря на значительный рост затрат, с 2019 года тарифы на перевозку пассажиров не повышаются и составляют от 84 до 111 рублей в зависимости от маршрута, — отметили в муниципалитете. Старт перевозок пассажиров запланирован на 1 мая, рейсы будут выполняться 5 раз в неделю (вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье) по 2 рейса в будние дни и по 3 рейса в выходные и праздничные дни. Расписание движения судов будет опубликовано перед началом навигации. В муниципалитете подчеркнули, что при благоприятных погодных и гидрологических условиях будет рассмотрен вопрос более раннего открытия навигации.