Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Иркутске представили 10 объектов на голосование за благоустройство территорий в 2025 году

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске определили список территорий для Всероссийского голосования за объекты благоустройства.
Источник: НИА Байкал

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в 2025 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Благодаря активному участию горожан в Иркутске каждый год появляются новые пространства для отдыха. В 2023 году за объекты благоустройства свои голоса отдали 67 тысяч человек, — отметил мэр города Руслан Болотов. — В этом году представлены 10 концепций: один мемориальный комплекс, три парка и шесть общественных пространств. Их предложили иркутяне в ходе общественных слушаний, встреч глав с населением, социальных сетях».

Для благоустройства в 2025 году предложены следующие общественные территории:

улица Карла Маркса (2 этап),

сквер у драматического театра имени Охлопкова, в том числе территория от памятника Вампилова до дома актера (переулок Хасановский, 1),

площадь Декабристов,

Русско-амурский мемориальный комплекс (2 этап),

территория возле танка «Иркутский комсомолец»,

привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский»,

Падь Долгая (мкр. Университетский и мкр. Первомайский) (4 этап),

парк «Комсомольский» (4 этап),

аллея «Здоровья» по улице Розы Люксембург (2 этап),

Сад Томсона (3 этап).

Жители могут выбрать территорию, которая будет благоустроена в 2025 году в ходе Всероссийского голосования за объекты благоустройства. С 15 по 17 марта это можно сделать лично в пунктах проведения голосования. Адреса размещены на сайте национальныепроекты.рф/благоустрой.

По информации пресс-службы мэрии, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске с 2017 по 2023 год благоустроено около 90 общественных пространств и 318 дворовых территорий многоквартирных домов.

ЖКХ