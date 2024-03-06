В Иркутске представили 10 объектов на голосование за благоустройство территорий в 2025 году

«Благодаря активному участию горожан в Иркутске каждый год появляются новые пространства для отдыха. В 2023 году за объекты благоустройства свои голоса отдали 67 тысяч человек, — отметил мэр города Руслан Болотов. — В этом году представлены 10 концепций: один мемориальный комплекс, три парка и шесть общественных пространств. Их предложили иркутяне в ходе общественных слушаний, встреч глав с населением, социальных сетях».