Звезда TikTok* из Новосибирска Милана Хаметова отметила 14-летие

Певица и блогер из Новосибирска Милана Хаметова 5 марта отметила свое 14-летие. В связи с этим девочка устроила вечеринку, на которой собрались е близкие, друзья и коллеги. Среди собравшихся был новосибирский блогер Дава, который вынес торт со свечами.
Милана Хаметова стала популярна благодаря TikTok*. Она публиковала там различные видео с песнями, танцами и просто забавными роликами. Сейчас у нее миллионы подписчиков в разных соцсетях.
В прошлом году она попала в список номинатов Forbes в категории «Новые медиа» рейтинга «30 до 30». В конце 2023 года она рассказала, что купила дом.
Недавно она записала дебютный рэп-альбом и снялась в комедии «Не одна дома».
*запрещен в России.