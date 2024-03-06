Звезда TikTok* из Новосибирска Милана Хаметова отметила 14-летие

Певица и блогер из Новосибирска Милана Хаметова 5 марта отметила свое 14-летие. В связи с этим девочка устроила вечеринку, на которой собрались е близкие, друзья и коллеги. Среди собравшихся был новосибирский блогер Дава, который вынес торт со свечами.