Бойцы группировки «Юг» в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах

«Военнослужащие Южной группировки принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации на избирательных участках, открытых в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что участок для голосования развернут в специально подготовленном помещении на позициях соединения.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.