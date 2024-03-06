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Бойцы группировки «Юг» в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Военнослужащие группировки 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М. И. Платова Южной группировки войск приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента РФ в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие Южной группировки принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Российской Федерации на избирательных участках, открытых в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что участок для голосования развернут в специально подготовленном помещении на позициях соединения.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.