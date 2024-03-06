Почти 30 лет назывался Сталинском. Как «сталинизировали» Новокузнецк

Мэр Новокузнецка недавно дал поручение градостроителям подумать, где в Новокузнецке поставить памятник Сталину. В середине прошлого века город носил имя Иосифа Виссарионовича и был напичкан его скульптурами.
«Отец народов» в камне.
Почти 30 лет Новокузнецк назывался Сталинском. 5 мая 1932 г. вышло постановление президиума центрального исполнительного комитета СССР «О переименовании г. Новокузнецка в г. Сталинск». Одновременно с этим Кузнецкому металлургическому комбинату присвоили имя вождя. В документе уточнялось, что обе инициативы по «сталинизации» исходили от рабочих и ИТР, партийных и профессиональных организаций Кузнецкстроя.
Как рассказали в Новокузнецком краеведческом музее, с тех пор чему только не давали имя вождя: клубу железнодорожников в Куйбышевском районе, совхозу «Сталинец» в Заводском районе, колхозу им. Сталина в деревне Телеуты, улице Сталинской в пос. Абагур.
С 1930-х памятники политику росли, как грибы. По подсчётам историков, их было не меньше десяти. Самый известный из них был установлен в 1936 г. на площади Побед. Это, по сути, была уменьшенная копия монумента скульптора Сергея Меркулова на канале имени Москвы. Подобные ставились во многих крупных городах СССР, например, в Магнитогорске. Само место — знаковое для горожан, в 1930-х годах здесь выступали Демьян Бедный, Лазарь Каганович, Вячеслав Молотов, Серго Орджоникидзе. Возле площади, помимо градообразующего предприятия — КМК, строились театры, училища, поликлиники, жилые дома.
В 1939 г. скульптура Сталина была установлена перед центральным входом во Дворец культуры кузнецких металлургов. Похожие памятники можно было увидеть у клуба им. Гоголя (Кузнецкий район), около Сибирского металлургического института (старый корпус на ул. Рудокопровой) и перед зданием клуба им. Дзержинского (Куйбышевский район).
Взорвали и закопали?
В 1961 г., в эпоху развенчания культа личности, городу снова вернули название Новокузнецк. В заметке о переименовании газета «Кузнецкий рабочий» писала: «В период культа личности И. В. Сталин допускал серьёзные нарушения ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей». В связи с этим коллективы кузнецких предприятий единодушно высказались за изменение названия. Имя Сталина также убрали из названия Кузнецкого металлургического комбината и улицы; тогда же демонтировали и все памятники.
С площади Побед «отца народов» убрали в конце 1950-х тайно ночью. О том, как это происходило, ходят разные легенды. По одной из версий, скульптуру пытались стащить с постамента грузовиками — не получилось, тогда её взорвали и закопали в яме у реки Абы, где она якобы по сей день находится.
Сегодня в городе всё-таки есть памятник «отцу народов»: стелу с барельефом установили возле проходной алюминиевого завода в 1999 г. и приурочили к его 120-летию Сталина. Выбор места объясняется тем, что НКАЗ, давший первый алюминий в 1943 г., тогда назывался Сталинским алюминиевым заводом.
Мнение.
Сергей Кузнецов, глава Новокузнецка:
«Сталин вызывает много противоречий. Есть люди, которых он обидел, есть люди, которых он уничтожил. Но благодаря Сталину было сделано очень многое: и большая индустриальная революция, и мощные перевороты, быстрыми скачками развитие и в гражданском обществе, и социальная инфраструктура была подтянута».