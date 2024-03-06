Почти 30 лет назывался Сталинском. Как «сталинизировали» Новокузнецк

С 1930-х памятники политику росли, как грибы. По подсчётам историков, их было не меньше десяти. Самый известный из них был установлен в 1936 г. на площади Побед. Это, по сути, была уменьшенная копия монумента скульптора Сергея Меркулова на канале имени Москвы. Подобные ставились во многих крупных городах СССР, например, в Магнитогорске. Само место — знаковое для горожан, в 1930-х годах здесь выступали Демьян Бедный, Лазарь Каганович, Вячеслав Молотов, Серго Орджоникидзе. Возле площади, помимо градообразующего предприятия — КМК, строились театры, училища, поликлиники, жилые дома.