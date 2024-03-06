Вице-мэр Новосибирска рассказала, когда сдадут Первомайский сквер

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова назвала новые сроки сдачи Первомайского сквера. Об этом она заявила в прямом эфире ЦУР Новосибирской области.
— Нам не повезло с подрядчиком, не всегда у нас получается, что выигрывает хороший подрядчик, а еще желательно с Новосибирска. Но сквер будет в этом году сдан, надеемся, что до Дня города, — сообщила Терешкова.
Сейчас, по словам вице-мэра, заканчивается реконструкция фонтана «Мишка», а весной будет доделан и весь остальной сквер.
Напомним, реконструкция Первомайского сквера началась летом 2023 года. Ее планировали завершить в октябре 2023 года.