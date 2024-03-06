Во Владивостоке улучшили ещё один пешеходный переход

В связи с этим было принято решение установить полноценный транспортный светофор, заменив односекционный желтый мигающий светофор Т7. Отмечается, что новое устройство оборудовано кнопками для пешеходов, которые инициируют переключение на пешеходный сигнал — переходить дорогу можно только после нажатия кнопки на светофоре.