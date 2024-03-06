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Во Владивостоке улучшили ещё один пешеходный переход

Работа по повышению безопасности пешеходов в краевой столица продолжается.
Источник: ЦОДД Владивостока

Во Владивостоке в районе остановки «Улица Крыгина» на Эгершельде заработал новый светофор, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МКУ «Центр организации дорожного движения».

Дорожная безопасность в этом районе стала приоритетом после серии наездов на пешеходов в 2023 году, в результате чего участок попал в категорию повышенного риска.

В связи с этим было принято решение установить полноценный транспортный светофор, заменив односекционный желтый мигающий светофор Т7. Отмечается, что новое устройство оборудовано кнопками для пешеходов, которые инициируют переключение на пешеходный сигнал — переходить дорогу можно только после нажатия кнопки на светофоре.

Напомним, во Владивостоке идёт работа по повышению безопасности пешеходов на городских улицах. Недавно кнопки табло вызова установили на переходах в районе Пушкинской, 89, Постышева, 41 и Народного проспекта, 11Б.